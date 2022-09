Zelensky è stato “scioccato” dalla distruzione nella città di Isium appena liberata in seguito all’occupazione russa.

CNN

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato L’Izium appena rilasciato Mercoledì a nord-est di Kharkiv, cinque giorni dopo le forze armate del Paese Riconquistato la città.

Le foto sulla pagina Facebook dell’unità militare mostravano Zelensky durante una cerimonia nella piazza principale per innalzare la bandiera ucraina sull’edificio amministrativo della città. Era presente anche il viceministro della Difesa Hannah Maliar.

“Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre il cielo azzurro. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina”, ha detto Zelensky in un post sul canale presidenziale Telegram.

“La nostra bandiera blu e gialla sventola già a Isium disoccupata. Sarà in ogni città e villaggio ucraini. Stiamo viaggiando in una sola direzione: avanti e verso la vittoria.

“Voglio ringraziarvi per aver salvato la nostra gente, i nostri cuori, i bambini e il futuro”, ha detto Zelensky, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del presidente.

“È stato molto difficile per te in questi mesi. Pertanto, ti chiedo di prenderti cura di te, perché sei un bene prezioso che abbiamo”, ha detto.

«Potrebbe essere possibile l’occupazione temporanea dei territori del nostro Stato. Ma è decisamente impossibile invadere il popolo ucraino, il nostro popolo”, ha detto.

All’evento è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare coloro che hanno perso la vita durante l’operazione militare.

Sabato le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Isium, segnando un duro colpo strategico all’offensiva militare russa a est.

La città, situata vicino al confine tra le regioni di Kharkiv e Donetsk, è stata sotto l’occupazione russa per più di cinque mesi ed è diventata un importante snodo per l’esercito invasore. Mosca ha utilizzato Izium come trampolino di lancio per gli attacchi alla regione di Donetsk e alla regione di Kubyansk, a circa 30 miglia a nord della regione di Kubyansk, come snodo ferroviario per rifornire le sue forze.

Zelensky ha detto ai giornalisti di essere “scioccato” dal numero di “edifici distrutti” e “persone uccise” lasciate sulla scia dell’occupazione russa.

“Purtroppo, fa parte della nostra storia oggi. Fa parte della moderna nazione russa – quello che hanno fatto”, ha detto.

Ha ringraziato i governi stranieri per aver inviato investigatori e pubblici ministeri per indagare su presunte violazioni dei diritti umani da parte delle forze di occupazione in Ucraina, aggiungendo che tutti i territori occupati alla fine sarebbero tornati.

“Purtroppo, dobbiamo inviare segnali alla nostra gente che è ancora sotto occupazione. Il mio segnale alla gente in Crimea: sappiamo che questa è la nostra gente, ed è una terribile tragedia che siano sotto occupazione da più di otto anni. Torneremo. Non so esattamente quando. Ma abbiamo dei piani. .

Zelensky ha affermato che gli 8.000 chilometri quadrati (3.088 miglia quadrate) di territorio di martedì erano un segno che la continua offensiva militare di Kiev stava funzionando. Ora rilasciato Finora questo mese, circa la metà dell’area è ancora oggetto di operazioni di “stabilizzazione” da parte delle forze ucraine.

Lunedì, il presidente ha affermato che la maggior parte delle aree riconquistate dalle forze ucraine dall’inizio di settembre erano concentrate nel nord-est e nel sud del paese.