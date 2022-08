Zach Wilson ha lasciato la prima partita della stagione dei Jets per un infortunio

FILADELFIA — La seconda stagione di Zach Wilson con i Jets è andata di male in peggio nella prima stagione di apertura della squadra venerdì sera.

Wilson ha lasciato la partita con un infortunio al ginocchio destro dopo una corsa di 7 yard nel primo quarto contro gli Eagles al Lincoln Financial Field. La gravità della lesione non è stata immediatamente nota, ma non sembrava buona.

L’infortunio si è verificato dopo che Wilson ha lanciato un intercetto per porre fine al primo drive dei Jets.

Zach Wilson ha saltato l’apertura della stagione dei Jets contro gli Eagles. AP

I Jets sperano che Wilson, che ha lottato da rookie nel 2021, faccia un salto nell’anno 2. Era 3 su 5 con un intercetto prima dell’infortunio. Al primo e 10 dal 42 dei Jets, Wilson si è arrampicato alla sua destra e si è diretto lungo la linea laterale quando il linebacker degli Eagles Nacob Dean ha deciso di eluderlo. Le sue ginocchia cedettero e sembrò cadere in avanti. Ha guadagnato sette yard sul gioco.

Quando Wilson si alzò in piedi, stava chiaramente zoppicando. Poi è caduto a terra e gli allenatori sono usciti per controllarlo con l’allenatore Robert Sale che lo osservava da vicino. Wilson è riuscito a lasciare il campo ed è andato immediatamente negli spogliatoi.

Al primo drive della notte, Wilson ha lanciato un intercetto al linebacker degli Eagles Kysir White.