Yankees vs. Punteggio dei Guardiani, takeaway: New York ALDS Game 1 dietro Gerrit Cole, Anthony Rizzo

New York — Lo Yankee Stadium è pieno da martedì sera. È stata la prima partita post-stagionale nel Bronx dalla gara 5 dell’ALCS 2019. È stato il primo inizio postseason casalingo di Gerrit Cole come Yankee. Due giocatori hanno segnato i loro primi fuoricampo post-stagione in carriera. I New York Yankees hanno vinto la prima partita del loro incontro ALDS con i Cleveland Guardians (NYY 4, CLE 1)

Cole ha superato i primi guai per dare agli Yankees 6 inning e 1/3 di palla da un punto mentre ne ha eliminati otto contro una squadra con il tasso di strikeout della stagione regolare più basso nel baseball. Anthony Rizzo ha messo via la partita con un fuoricampo di due run al secondo mazzo nel campo destro al sesto inning. New York è ora a due vittorie di distanza dall’avanzare all’ALCS.

Ecco gli highlights di Gara 1 tra Yankees e Guardians.

Cole dirige il pericolo iniziale

I Guardiani hanno sicuramente fatto funzionare l’obiettivo nei primi inning. Hanno portato un uomo in seconda base nel primo e nel secondo inning, ma Cole è scappato con strikeout, poi un’abile difesa per aiutarlo, caricandosi su un jam one-out nel terzo. In particolare, Josh Donaldson ha raccolto un tiro alla sua sinistra e ha lanciato a casa per allontanare la forza.

Dopo l’abbandono in casa, Cole si stabilì e ritirò 12 degli ultimi 14 battitori che aveva affrontato, e Cleveland non aveva un altro corridore che avanzava in seconda base mentre era sul tumulo. Il suo unico difetto è stato un homer solista di Steven Kwan – il primo homer post-stagione di Kwan e il settimo del 2022 – e in tre partenze in questa stagione, Cole ha tenuto i Guardians a tre punti in 19 inning.

Va notato che anche se aveva bisogno di 39 lanci per superare il primo inning, Kohli è stato in grado di prendere la palla nel settimo inning. Con gli Yankees senza diversi soccorritori chiave a causa di un infortunio (Zach Britton, Scott Efras, Chad Green, Michael King, ecc.), Dovranno rimettere insieme le cose negli inning di questa postseason. Più ottengono dai principianti, meglio è.

“È molto speciale per me. È molto speciale”, ha detto Cole con un sorriso quando gli è stato chiesto dell’ovazione che ha ricevuto dopo Gara 1. “La partita non era finita – sono uscito con il traffico – non era il momento più conveniente. Ammetti la folla, ma l’ho apprezzato”.

Un ricco quinto inning



C’è stata una faccenda divertente sul campo destro alla fine del quinto inning. Primo, Donaldson ha sollevato quella che lui e i 47.807 nel Bronx pensavano fosse una casa privata nei posti a sedere giusti.. La palla ha colpito la parte superiore del muro ed è tornata in gioco, tuttavia, e Donaldson è stato eliminato dopo aver girato la prima base al trotto del suo fuoricampo. I replay hanno confermato che la palla aveva effettivamente colpito la parte superiore del muro. Non è un fuoricampo.

Successivamente, Isiah Kiner-Falefa ha colpito un singolo nel campo destro e l’eroe della Wild Card Series Oscar Gonzalez ha commesso un fallo su Happ, permettendo alla palla di scivolare tra le sue gambe. Kiner-Falefa è passato in terza base per errore e Jose Trevino lo ha spinto dentro con una mosca di sacrificio. Un homer di Donaldson al campo destro ha dato a Kiner-Falefa tre basi.

“Questo è quello che ha fatto tutto l’anno. Ha commesso quell’errore (nel primo inning) ed è tornato bene”, ha detto il manager degli Yankees Aaron Boone di Kiner-Falefa dopo Gara 1. Esatto, è positivo che abbia avuto più opportunità e si sia ripreso”.

Trevino, che ha fatto il suo primo All-Star Game quest’estate, è stato incredibilmente grintoso durante la stagione regolare. Ha avuto due colpi di walk-off e ha colpito .355 con i corridori in posizione di punteggio. Il sac fly non ha avuto successo, ma è arrivato con due strikeout che hanno dato agli Yankees il vantaggio nella postseason. Trevino è stata davvero una manna dal cielo per New York quest’anno.

Rizzo fornisce l’assicurazione Yankees

Gli Yankees hanno segnato la loro prima corsa sul primo fuoricampo post-stagione di Harrison Bader e il suo primo da Yankee. È arrivato dai Cardinals alla scadenza degli scambi ed era nella lista degli infortunati per un infortunio alla gamba. Non è stato attivo fino a metà settembre, ed è andato 10 per 46 (.217) in una messa a punto di 14 partite. Bader ha scelto un buon momento per il suo primo homer degli Yankees.

Bader ha pareggiato 1-1 e Trevino ha portato gli Yankees in vantaggio per 2-1. Nel sesto, Rizzo ha consegnato due punti assicurativi con un homer nel secondo mazzo nel campo destro. Con Andrew Benintendi infortunato e Matt Carpenter attualmente relegato al servizio di pizzicamento, Rizzo è l’unica fonte affidabile di potere mancino nella formazione di New York. Gli Yankees vogliono che insaporisca il breve corridoio.

Prima dell’esplosione di Rizzo, Aaron Judge, 62 homer, ha ricordato a tutti che è molto più di un fuoricampo. Ha pareggiato una passeggiata di vantaggio contro Cal Quantrill, ha rubato il secondo, poi ha preso il terzo quando il tiro è andato al centro del campo. Quest’anno il giudice è andato a 16 dei 19 siti di furto con scasso oltre a quelle 62 case. È un giocatore abile, di talento.

Con Rizzo che ha dato agli Yankees un vantaggio di 4-1, l’allenatore Aaron Boone è stato in grado di andare con il destro Jonathan Losica, il mancino Vandy Peralta e il destro Clay Holmes per gli ultimi tre inning. sett. Gara 1 è stata la prima partita di Peralta dal 18. Ha saltato le ultime settimane della stagione regolare per un infortunio alla schiena. È stata la prima apparizione di Holmes dal 26 settembre. Ha saltato la fine della stagione regolare per un problema alla spalla. Chiaramente, gli Yankees si sentivano a proprio agio nel gettare lui (e Peralta) nel fuoco.

prossimo

Gioco 2, ovviamente. Storicamente, le squadre che vincono la prima partita di una serie al meglio delle cinque hanno vinto la serie il 71% delle volte. Il programma ALDS è un po’ insolito quest’anno, con un giorno di riposo tra i Giochi 1 e 2 E Gara 2 e 3. Gara 2 è prevista per giovedì sera, anche se le previsioni suggeriscono che il tempo potrebbe essere un problema. Ogni volta che si giocherà Gara 2, sarà Nestor Cortez (12-4, 2.44 ERA) contro Shane Bieber (13-8, 2.88 ERA).