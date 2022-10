Yankees-Guardians gioco 5: punteggio in tempo reale e aggiornamenti

Maddy McCarvey per il New York Times

Maddy McCarvey per il New York Times

debito… Maddy McCarvey per il New York Times

L’asso degli Yankees Gerrit Cole, che domenica ha iniziato la gara 4 della AL Division Series a Cleveland, potrebbe essere disponibile oggi fuori dal bullpen. debito… Maddy McCarvey per il New York Times

In gara 2 venerdì, Nestor Cortez ha lanciato 92 lanci in cinque inning. A partire da oggi con un breve riposo, Cortez “andrà più forte che può”, ha detto il manager Aaron Boone, ma “ovviamente il bullpen giocherà un ruolo importante in questo”.

Quasi tutti nello staff di lancio degli Yankees lo saranno, incluso, forse, l’asso di curva a destra Gerrit Cole. Prima del primo lancio di questo pomeriggio, Boone ha detto che avrebbe fatto il check-in con Kohli, che ha lanciato 110 lanci in sette inning in Gara 4.

“Può sicuramente essere in gioco, ma vedremo come andrà con lui nelle prossime ore”, ha detto Boone.

In altre parole, l’obiettivo può essere un’opzione per giocare comodamente un inning.

Per un bullpen impoverito dagli infortuni per tutta la stagione, comprese le settimane che precedono i playoff, il portiere può essere fatto o interrotto. Ma il rainout di lunedì consentirà ai soccorritori degli Yankees, che hanno giocato molto in tre partite consecutive dal venerdì alla domenica, di essere disponibili martedì.

Caso in questione: il mancino Wandy Peralta, che ha lanciato in tutte le partite della serie. Sabato ha lanciato 27 lanci su uno e due terzi inning, quindi domenica ha salvato in un potente nono inning.

E, naturalmente, c’è l’All-Star più vicino Clay Holmes, che ha lottato con infortuni e incoerenze nella seconda metà della stagione. Il suo status è diventato un problema minore per gli Yankees dopo che si sono scontrati in Gara 3 sabato, quando Boone ha deciso di non usare Holmes – che ha detto era pronto a lanciare – per il secondo giorno consecutivo quando Holmes è tornato da un infortunio alla spalla per i playoff. ; Boone aveva detto che Holmes avrebbe lanciato partite consecutive solo in caso di emergenza.

Holmes, che ha lanciato un ottavo inning senza reti domenica dopo che la partita di lunedì è stata piovuta, dovrebbe essere pronto oggi.