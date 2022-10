Wall Street chiude con forti guadagni all’inizio dell’ultimo trimestre

Tesla cade perché le consegne del terzo trimestre non rispettano le stime di mercato

L’attività di fabbrica negli Stati Uniti è più lenta da circa 2,5 anni a settembre -ISM

Credit Suisse taglia l’obiettivo di fine anno 2022 per Citi S&P 500

Indici: Dow 2,66%, S&P 500 2,59%, Nasdaq 2,27%

3 ottobre (Reuters) – I tre principali indici di Wall Street lunedì hanno chiuso in rialzo di oltre il 2% quando i Treasury USA sono caduti su dati manifatturieri più deboli del previsto, aumentando l’attrattiva dei titoli all’inizio dell’ultimo trimestre dell’anno.

Il mercato azionario statunitense ha subito tre quarti di ribassi in un anno turbolento caratterizzato da aumenti dei tassi di interesse per controllare l’inflazione storicamente elevata e preoccupazioni per un rallentamento dell’economia.

“I mercati dei rendimenti statunitensi si stanno ritirando: questo è positivo … ed è indicativo di un ambiente più avverso al rischio”, ha affermato B. ha affermato Art Hogan, chief market strategist di Relay Wealth.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

La sensibilità ai tassi ha ulteriormente sostenuto i titoli growth, con i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni in calo dopo che il primo ministro britannico Liz Truss ha invertito la rotta sui tagli fiscali a un tasso molto più alto.

Tutti gli 11 principali S&P 500 (.SPX) I settori sono entrati fortemente in territorio positivo (.SPNY) Essere un enorme guadagno.

Il gigante petrolifero ExxonMobil Corp (XOM.N) E la Chevron Corp è aumentata di oltre il 5%, registrando un aumento dei prezzi del greggio mentre l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati considerano i loro maggiori tagli alla produzione dall’inizio della pandemia di Covid-19, affermano fonti.

Crescita Megacap e aziende tecnologiche come Apple Inc (AAPL.O) e Microsoft Corp (MSFT.O) Banche <.SPXBK> Mentre è avanzato del 3%, è aumentato rispettivamente di oltre il 3%.

I dati hanno mostrato che l’attività manifatturiera è aumentata al suo ritmo più lento a settembre quando i nuovi ordini sono diminuiti, poiché i tassi di interesse per frenare l’inflazione hanno smorzato la domanda di beni. leggi di più

L’Institute for Supply Management ha affermato che il suo PMI manifatturiero è sceso a 50,9 questo mese, stime mancanti ma ancora sopra 50, indicando una crescita.

“Il flusso di dati economici in realtà è arrivato peggio del previsto. In modo molto pessimistico questa potrebbe essere una buona notizia per i mercati azionari”, ha affermato Hogan.

I commercianti lavorano al piano della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, il 26 settembre 2022. REUTERS/Brendan McDermid

“(Anche se) buoni dati economici e metriche solide sono stati un catalizzatore per la vendita, questa è la prima volta che vediamo davvero che alcune notizie negative sono un catalizzatore”.

Tutti e tre i principali indici sono scesi venerdì in un terzo trimestre volatile a causa dei crescenti timori che la politica monetaria aggressiva della Federal Reserve possa spingere l’economia in recessione.

Media industriale del Dow Jones (.DJI) in rialzo di 765,38 punti o del 2,66% a 29.490,89; S&P 500 (.SPX) 3.678,43 in aumento di 92,81 punti o 2,59%; e il Nasdaq Composite (.IXIC) Ha aggiunto 239,82 punti, o il 2,27%, a 10.815,44.

Il volume delle azioni statunitensi è stato di 11,61 miliardi di azioni rispetto alla media dell’intera sessione di 11,54 miliardi negli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Tesla Inc (TSLA.O) È sceso dell’8,6% dopo aver venduto veicoli meno del previsto nel terzo trimestre poiché le consegne sono rimaste indietro rispetto alla produzione a causa di vincoli logistici. Pierce Lucid Group (LCID.O) 0,9% e ricevuto da Rivian Automotive (RIVN.O) è sceso del 3,1%. leggi di più

Si prevede che le principali case automobilistiche riporteranno modesti cali nelle vendite di veicoli nuovi negli Stati Uniti, ma analisti e investitori temono che un quadro economico cupo, non la carenza di scorte, porterà a vendite di auto più deboli. leggi di più

Citigroup e Credit Suisse sono diventati gli ultimi intermediari a tagliare i loro obiettivi di fine anno per il 2022 per l’S&P 500, poiché i mercati azionari statunitensi si prendono il caldo dall’azione aggressiva della banca centrale per ridurre l’inflazione. leggi di più

Il Credit Suisse ha fissato un obiettivo di prezzo per la fine dell’anno 2023 per l’indice di riferimento a 4.050 punti e ha affermato che il 2023 sarà “un anno di crescita debole e non lenta e inflazione contenuta”.

Le emissioni in avanzamento superano in numero quelle in declino al NYSE di un rapporto di 5,04 a 1; Sul Nasdaq, un rapporto di 2,70 a 1 ha favorito gli avversari.

L’S&P 500 ha registrato un nuovo massimo di 52 settimane e un nuovo minimo di 23 settimane; Il Nasdaq Composite ha registrato 58 nuovi massimi e 282 nuovi minimi.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Echo Wang riferisce a New York; Rapporti aggiuntivi di Angika Biswas e Bansari Mayur Kamdar a Bangalore; Fotografia di Anil de Silva, Arun Koyur e Richard Chang

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.