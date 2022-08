Walker Buehler, titolare dei Los Angeles Dodgers, sarà sottoposto a un intervento chirurgico al gomito di fine stagione la prossima settimana

Le svanite speranze dei Los Angeles Dodgers Walker Buehler Il loro ciclo post-stagionale si è concluso lunedì quando è stato annunciato che il loro lanciatore titolare avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico al gomito di fine stagione. I Dodgers sono stati vaghi sulla descrizione dell’infortunio di Buehler perché la risonanza magnetica iniziale non ha fornito abbastanza chiarezza, ha detto una fonte che ha familiarità con la situazione. I Dodgers non impareranno i dettagli fino a quando il dottor Neil ElAtrach non eseguirà la procedura il 23 agosto.

Quello che sanno, tuttavia, è che rimarranno senza il loro lanciatore più talentuoso nella ricerca del titolo delle World Series.

Nonostante abbiano dovuto affrontare una serie di infortuni al proprio staff, i Dodgers vantano la percentuale di vittorie più alta e l’ERA più bassa nei campionati maggiori, con 11 lanciatori attualmente nell’elenco degli infortunati. Ma Dustin May Sabato dovrebbe tornare dall’intervento chirurgico di Tommy John e la squadra spera che Clayton Kershaw, che è fuori dall’inizio di agosto per problemi alla zona lombare, possa ancora arrivare in tempo per i playoff. Afferrare l’addio al primo turno, che viene assegnato alle due squadre con i migliori record in ogni campionato con il nuovo formato, aiuterà sicuramente la sua causa.

Buehler, 28 anni, ha subito un intervento chirurgico a Tommy John poco dopo che Vanderbilt lo ha arruolato con la 24a scelta assoluta nel 2015. Dal 2018 al 2021, si è affermato come una delle migliori armi del gioco, andando 39-13 con un’ERA di 2,82. ERA e 620 strikeout in 564 inning di stagione regolare, arrivando anche in molte delle più grandi partite post-stagione dei Dodgers.

Ma Buehler ha avuto un inizio relativamente lento nel 2022, consentendo otto run in 6 inning e 1/3 nelle sue prime due uscite di giugno ed essendo stato bloccato da uno sforzo flessore durante il quale gli è stato rimosso uno sperone osseo dalla destra. Gomito. Buehler avrebbe dovuto riprendersi in 10-12 settimane alla scadenza iniziale, ma lunedì il manager dei Dodgers Dave Roberts ha detto ai giornalisti a Milwaukee che una risonanza magnetica ha spinto Buehler a provare un dolore insolito mentre giocava a palla.

I Dodgers inizieranno ad ottobre con Buehler andato, Kershaw presto rimosso da un infortunio alla schiena e May nelle prime fasi del suo ritorno da un importante intervento chirurgico al gomito. Tony Gonsolin Ha passato la sua precedente carriera in alto in inning. Giulio Uria E Tyler AndersonUna rivelazione più avanti nella sua prima stagione a Los Angeles, su cui probabilmente faceva molto affidamento.