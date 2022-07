Voci di free agency NBA 2022: aggiornamenti in tempo reale quando Zach Lavine, Bulls accettano il contratto massimo; Gli ansiosi Celtics stanno facendo delle mosse

Con la stagione 2021-22 e il Draft NBA entrambi nei libri, tutti gli occhi sono ora puntati sull’inizio della free agency. Le speculazioni e le voci che circondano la libera agenzia sono davvero divertenti in questo periodo dell’anno. Al mercato dei free agent potrebbero mancare alcuni grandi nomi quest’estate, ma sarà comunque un’intensa offseason. Ore prima dell’inizio ufficiale della libera agenzia, Kevin Durant ha richiesto uno scambio dai Brooklyn Nets. Una delle più grandi superstar della NBA è ora destinata a cambiare squadra quest’estate e la richiesta di scambio di KD cambierà senza dubbio il modo in cui le squadre gestiscono i loro affari fuori stagione.

La free agency NBA inizia giovedì alle 18:00 ET, quando le squadre possono iniziare a negoziare con i giocatori. Tuttavia, gli accordi non saranno ufficiali fino alla revoca della moratoria il 6 luglio. La NBA ha fissato il tetto salariale per le squadre la prossima stagione a $ 123,6 milioni, in aumento di $ 11,6 milioni rispetto ai $ 112 milioni dell’anno scorso. . Zach LaVine (Bulls) e Bradley Beal (Wizards) hanno entrambi concordato un contratto massimo per tornare alle rispettive squadre. I Knicks hanno fatto una mossa acquisendo Jalen Brunson. Inoltre, il campione della Eastern Conference Celtics è migliorato dopo aver scambiato per la guardia dei Land Pacers Malcolm Brockton e sono anche pronti a firmare Danilo Gallinari.

Segui qui sotto per tutte le ultime offerte, aggiornamenti e altro mentre l’agenzia gratuita NBA continua nel Day 2.