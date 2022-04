Vladimir Kara-Mursa arrestato a Mosca dopo un’intervista della Cnn a Putin

Le autorità russe hanno arrestato lunedì Vladimir Kara-Mursa, uno dei principali critici del Cremlino che ha scritto articoli per il Washington Post contro la guerra russa e le violazioni dei diritti umani in Ucraina. Kara-Mursa è stato arrestato fuori dalla sua casa a Mosca, lo stesso giorno in cui ha riferito la CNN Colloquio In esso, ha descritto il governo di Vladimir Putin come un “regime di assassini” e ha predetto che l’invasione russa dell’Ucraina avrebbe portato alla caduta del presidente russo.

Il critico di Putin, 40 anni, sfuggito a due veleni nel 2015 e nel 2017, ha affermato di essere stato pianificato dal Cremlino come rappresaglia per la sua difesa delle sanzioni occidentali contro il governo russo.

La Russia ha negato due volte che Kara fosse il veleno che ha portato Kara-Mursa in coma. Ma le indagini di organizzazioni indipendenti hanno scoperto che era perseguitato da membri della stessa agenzia federale che avrebbe imprigionato il critico del Cremlino Alexei Navalny e almeno tre figure dell’opposizione.

Sua moglie, Evgenia Kara-Mursa, ha chiesto il suo rilascio immediato in un tweet alla fine di lunedì. “Le autorità russe hanno tentato due volte di uccidere mio marito per aver sostenuto sanzioni contro ladri e assassini, e ora vogliono imprigionarlo per aver definito la loro sanguinosa guerra una guerra”, ha scritto.

Kara-Mursa era una collega di lunga data del defunto leader dell'opposizione russa Boris Nemtsov, assassinato fuori dal Cremlino nel 2015. Kara-Mursa è uno scrittore, regista di documentari ed ex candidato al parlamento russo e ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. Un'organizzazione politica, il People's Freedom Party.

Nel 2012, Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Regno Unito hanno svolto un ruolo chiave nell’emanazione del cosiddetto Magnitsky Act, che vieta alle persone di essere complici di violazioni dei diritti umani in Russia e altrove.

C’è Kara-Mursa Ha scritto dozzine di colonne criticando il governo russo Alla sezione dei commenti globali del Post negli ultimi anni, inclusa una critica all’ultimo Repressione dei media indipendenti E disaccordo. Il mese scorso, il parlamento russo ha approvato una legge che impone fino a 15 anni di reclusione per aver diffuso notizie “false” sui militari, inclusa la definizione di “invasione” dell’invasione dell’Ucraina.

“Uno per uno, i media hanno osato riferire onestamente sull’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, i loro segnali sono stati interrotti e i loro siti Web bloccati”, ha scritto Kara-Mursa il 7 marzo.

L’editore del Post, Fred Ryan, ha rilasciato una dichiarazione martedì elogiando il coraggio di Kara-Mursa. “Dopo l’avvelenamento e altre gravi minacce, questo oltraggioso blocco è l’ultimo passo nei continui sforzi di Vladimir Putin per mettere a tacere Kara-Mursa e coprire la verità sulle atrocità di Putin in nome del popolo russo”, ha detto Ryan. “Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare dalle false accuse e calunnie del governo russo. Kara-Mursa dovrebbe essere rilasciato immediatamente”.

Kara-Mursa è stato uno dei pochi dissidenti a rimanere in Russia dopo la guerra e la repressione dei media. "Il regalo più grande che possiamo fare al Cremlino è che per coloro che si oppongono al regime di Putin, possiamo arrenderci e scappare", ha detto lunedì in un'intervista al nuovo servizio di streaming della rete CNN Plus. "Questo è tutto ciò che vogliono da noi."

Il gruppo russo per i diritti umani OVD-Info ha affermato che Kara-Mursa è stata arrestata lo stesso giorno e detenuta per 15 giorni in “carcerazione amministrativa”.

È stato accusato di “comportarsi male agli occhi degli agenti di polizia, cambiare la direzione del suo movimento, accelerare il suo ritmo e cercare di nascondersi se gli viene detto di fermarsi”. OVD-Info ha citato la squadra di sicurezza di Kara-Mursa dicendo che stava scendendo da un’auto vicino a casa sua.

Kara-Mursa è il terzo autore di The Post a subire arresti e molestie da parte di governi stranieri negli ultimi anni.

Jamal Kashoki, uno scrittore e dissidente dell’Arabia Saudita, ha contribuito ai commenti globali quando è stato assassinato da agenti sauditi presso l’ambasciata del paese a Istanbul nell’ottobre 2018. La CIA ha concluso che il principe saudita Mohammed bin Salman aveva ordinato l’assassinio di Kashoghi e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la decisione dopo un’indagine di sei mesi.

Jason ResionIl corrispondente del Post, che è stato a Teheran dal 2012 al 2016, ha trascorso 544 giorni in prigione in Iran prima di essere rilasciato all’inizio del 2016. Rezion è ora l’autore di Global Comments

La CNN, che ha mandato in onda l’intervista a Kara-Mursa, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.