Visualizza le immagini di Nettuno a fuoco con il Web Telescope

Il telescopio ha impiegato alcuni minuti per ottenere un’immagine ravvicinata di Nettuno e 20 per ottenere un’ampia visione, rivelando non solo il pianeta ma innumerevoli galassie dietro di esso. “È esteticamente attraente guardare galassie lontane e capire quanto sia piccolo un gigante di ghiaccio”, ha affermato Klaus Pontoppitan, uno scienziato del progetto Web presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, che gestisce il telescopio Webb.