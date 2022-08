Vin Scully: l’emittente Legendary Dodgers muore a 94 anni

“Abbiamo perso un’icona”, ha dichiarato il presidente e CEO dei Dodgers Stan Gaston.

“Vin Scully dei Dodgers era una delle voci più grandi in tutti gli sport. Era un uomo gigante, non solo come emittente ma anche come umanitario”, ha detto Gaston.

“Amava le persone, amava la vita, amava il baseball e i Dodgers. E amava la sua famiglia. La sua voce sarà sempre ascoltata e sarà sempre nei nostri cuori”.

Laureato alla Fordham University, Scully iniziò la sua carriera con i Dodgers nella loro casa originaria di Brooklyn, New York. Red Barber, emittente televisiva della Hall of Fame Sii la terza persona nel team di trasmissione.

All’età di 25 anni, divenne la persona più giovane a trasmettere una partita delle World Series nel 1953 e due anni dopo Scully fornì la voce ai Dodgers quando Barber se ne andò per unirsi ai New York Yankees.

Barber è stata una delle prime influenze sulla giovane emittente Come ha detto alla Baseball Hall of Fame: “Red era il mio insegnante… e mio padre. Non lo so, potrei essere stato il figlio che non ha mai avuto. Non è stato tanto che mi ha insegnato a trasmettere. Era un atteggiamento. al parco presto. Fai i compiti. Sii preparato. Sii preciso. . “

Dalla cabina di trasmissione, Scully è diventata la narratrice dei più grandi proprietari di baseball. Era lì quando i “Boys of Summer” vinsero la loro prima World Series nel 1955 e chiamarono l’inning finale della partita perfetta di Don Larson nelle World Series del 1956. La squadra ha notato che è stato uno dei più di 20 no-hitter che Scully ha coperto nella sua carriera.

Quando la franchigia lasciò bruscamente Brooklyn per Los Angeles nel 1958, Scully lasciò la sua città natale e rimase con i Dodgers per 67 anni, il mandato più lungo di qualsiasi emittente televisiva con una squadra, secondo la squadra.

Oltre a coprire i Dodgers, è stato anche ascoltato dalla televisione nazionale come annunciatore di golf, calcio e baseball.

Amici e fan rendono omaggio

Il manager dei Dodgers Dave Roberts ha parlato dopo la vittoria della squadra sui Giants a San Francisco martedì sera e l’emittente lo ha incoraggiato a essere migliore.

“Nessun grande narratore. Penso che tutti lo considerino una famiglia. È stato nei nostri salotti per generazioni. I fan dei Dodger lo considerano parte della loro famiglia. Ha vissuto una vita straordinaria ed è un’eredità che vivrà per sempre”.

La collega icona dello sport della California meridionale, Ervin “Magic” Johnson, “Nazione Dodger,” disse Una leggenda perduta. “Ricorderò sempre il suo stile di trasmissione fluido. Dal modo in cui esprime e racconta storie, penseresti che stesse solo parlando con te”.

LeBron James è la star dei Los Angeles Lakers Scully ha spiegato “Un altro grande uomo che ha reso il gioco così eccezionale.”

Il grande tennista Billie Jean King ha detto che Scully ci mancherà: “Era un vero narratore sportivo”. Ha detto su Twitter

Lo ha detto il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti La sua scomparsa segnò la fine di un capitolo Nella storia della città. “Ci ha riuniti, ci ha ispirato e ci ha mostrato cosa significa servire. Vin, il nostro caro amico, la voce di Los Angeles illuminerà il nostro municipio per te domani. Grazie da una città grata e amorevole.

Scully ha segnato la sua ultima partita casalinga con i Dodgers il 25 settembre 2016.

In un’intervista del 2020 con la CNN, Scully ha descritto come ci si sentiva: “Quando stavo lasciando il Dodger Stadium, il mio ultimo giorno allo stadio, ho appeso un grande cartello fuori dalla porta della finestra dello stand che diceva: ‘Mi mancherai. ‘ Ecco come mi sono sentito riguardo ai fan”.