Vertice APEC con Xi Jinping, Kamala Harris e altri leader

L’impegno dell’Arabia Saudita per gli investimenti energetici in Thailandia è un “buon segno” per i rapporti diplomatici tra le due contee, ha detto a Sri Jekarajah della CNBC il direttore esecutivo dell’APEC Kasemsit Pathomchak.

A maggio, Aramco, sostenuta dallo stato Firmato il protocollo d’intesa Sta lavorando con la National Oil Company of Thailand per rafforzare la cooperazione energetica con la Thailandia e aumentare la sua presenza nella regione. Nello stesso mese, il Fondo per gli investimenti dell’Arabia Saudita ha dichiarato: Usa la Thailandia come hub per investire nel sud-est asiatico.

“È un buon segno.

Gli accordi suggeriscono un ulteriore disgelo nelle relazioni dopo il “Blue Diamond Affair” di 30 anni che ha coinvolto il furto di gioielli sauditi e la morte di diplomatici sauditi in Thailandia. A gennaio, Prayuth San-Ocha è diventato primo ministro Primo capo di governo a visitare la Thailandia Dalle polemiche.

– Lee Ying Shan