Venerdì 13 serie prequel Crystal Lake at Peacock – The Hollywood Reporter

Campeggiatori felici? Come campeggiatori che muoiono.

Giusto in tempo per Halloween, Peacock ha annunciato di essere andato direttamente alla serie Lago di cristalloUn dramma prequel basato sul franchise di film horror di successo venerdì 13.

Brian FullerIl prolifico creatore televisivo dietro spettacoli come Dei americani E Star Trek: ScopertaLa serie sarà scritta, trasmessa e prodotta da A24 Studios, noti per film sensazionali come Ovunque e tutto in una volta E l’orrore uno-due pugno di quest’anno, X E Perla.

venerdì 13 Il franchise horror è stato lanciato nel 1980 e ha regalato al mondo lo slasher mascherato da hockey Jason Voorhees, che uccide principalmente nei lussureggianti e pittoreschi terreni di Camp Crystal Lake (tranne una rara gita a New York o nello spazio).

I film hanno già dato vita a serie televisive una volta, così come romanzi, videogiochi e franchise che sono diventati parte della cultura pop.

Passando dalla Paramount alla New Line, la IP è stata coinvolta in complicati accordi sui diritti e il regista-produttore del film originale Sean S. È stato coinvolto in una disputa sul copyright durata anni tra Cunningham e lo sceneggiatore originale Victor Miller.

A maggio, Miller ha vinto, dandogli il controllo sulla sceneggiatura e sui personaggi originali. venerdì 13 Non c’è un titolo o un Jason adulto o persino Hawkeye Mask, che è stato introdotto solo nel terzo film.

Mugnaio; Mark Toberoff, l’avvocato del copyright che ha risposto a Miller nel caso; e Rob Parsamian sono i produttori esecutivi dello show Peacock, che è descritto come un dramma e può essere paragonato Bates MotelLa serie A&E è andata in onda dal 2013 al 2017 ed è stata un precursore del classico horror del 1960 di Alfred Hitchcock, Psicopatico.

Barsamian detiene attualmente i diritti sulla valigetta di Miller, inclusi il titolo e la maschera. Questo progetto punta a entrambe le parti che lavorano insieme ora e quegli elementi potrebbero essere mostrati ad un certo punto.

“Ho scoperto venerdì 13 ai lati Mostri famosi rivista quando avevo 10 anni e da allora ho pensato a questa storia”, ha detto Fuller in una nota. “Quando si tratta di horror, l’A24 alza il livello e spinge i limiti, e sono entusiasta di esplorare i campeggi. Lago di cristallo sotto la loro bandiera. E [NBCUniversal’s] Susan Rovner è la migliore in quello che fa. È un piacere e un onore lavorare di nuovo con lui.

Da parte sua, Fuller ha avuto un record colorato. È meglio conosciuto per i suoi favoriti acclamati dalla critica ma sfavoriti Meraviglie, margherite a cespuglio (Ha lavorato con Rovner durante il suo incarico alla Warner Bros. TV)Sono morto come me E Annibale. Ha sollevato Star Trek: Discovery, degli dei americani e Anna Riso Le cronache dei vampiri ed è liberato da o fuori tutti e tre a causa di vari fattori. Più recentemente, ha prodotto documentari Queer for Fear: La storia dell’orrore queer. In linea con lo spirito di Halloween, Fuller è stato creato in precedenza I Munster Ricomincia Corsia Mockingbird Per la NBC, alla fine è andato in onda come speciale sulla rete.

“venerdì 13 è uno dei franchise horror più popolari nella storia del cinema e siamo entusiasti di rivisitare questa storia con la nostra prossima serie drammatica Crystal Lake”, ha affermato Rovner, responsabile dei contenuti di intrattenimento per NBC Universal Television and Streaming. “Non vediamo l’ora di lavorare con Brian Fuller, un creatore di talento e visionario che, insieme ai nostri incredibili partner di A24, è entusiasta di essere un amico e collaboratore di lunga data. Rallegra i fan di lunga data del franchise.

Fuller è rappresentato da WME e Brillstein Entertainment Partners.

Leslie Goldberg ha contribuito a questa storia.

Aggiornato il 31 ottobre alle 16:23 Chiarisce il coinvolgimento e lo stato di proprietà di Barsamian.