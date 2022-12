Una ricerca di Trump nel sito di archiviazione ha scoperto documenti riservati

L’ex presidente Donald J. Trump ha ordinato agli agenti di perquisire quattro proprietà per volere di un giudice federale e di esaminare attentamente i materiali classificati in suo possesso, e in un luogo sono stati trovati almeno due documenti all’interno di una scatola sigillata. , secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Sig. Il team di ricerca di Trump ha trovato i documenti in un deposito dell’amministrazione federale a West Palm Beach, in Florida, spingendo i suoi avvocati a informarne il Dipartimento di Giustizia.

Lo riporta il New York Times A ottobre, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno detto agli avvocati dell’ex presidente che ritenevano che potesse avere più materiale riservato che non era stato consegnato in risposta a un mandato di comparizione emesso a maggio. Il L’FBI ha perquisito Mar-a-LagoSig. Club privato e residenza di Trump in Florida ad agosto per ulteriori documenti riservati e altri documenti presidenziali.

Sig. Persone vicine a Trump avevano affermato mercoledì scorso che durante la perquisizione non era stato trovato materiale riservato, affermazione successivamente smentita. Il Washington Post ha riportato per primo la storia Localizzazione di due ulteriori documenti, oltre alla perquisizione dei beni.