Una perdita inspiegabile da un veicolo spaziale Soyuz legato ha annullato una missione spaziale russa ISS

14 dicembre (Reuters) – Un volo spaziale di routine di due astronauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stato interrotto proprio mentre stava per decollare dopo che i controllori di volo hanno notato una fuoriuscita di fluido dalla defunta navicella spaziale Soyuz, ha mostrato un webcast della NASA.

Uno spruzzo di quello che sembrava essere un flusso di liquido simile a un fiocco di neve proveniente dal retro della capsula Soyuz MS-22 in un feed video in diretta dalla NASA è stato descritto da un commentatore della NASA come una perdita di refrigerante.

Dei sette membri dell’attuale equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tre astronauti russi, tre astronauti americani della NASA e un astronauta giapponese, la NASA ha dichiarato di non essere in pericolo.

L’incidente è avvenuto quando due degli astronauti, il comandante dell’equipaggio Sergei Prokofiev e l’ingegnere di volo Dmitry Petlin, erano vestiti e si stavano preparando per una passeggiata spaziale pianificata per spostare un radiatore da un modulo all’altro nella sezione russa della ISS.

Un funzionario delle operazioni di controllo della missione della Russia vicino a Mosca ha comunicato via radio a Prokopyev e Petelin che la loro missione spaziale era stata annullata mentre gli ingegneri lavoravano per determinare la natura e l’origine della fuga di notizie.

Rob Navias, un commentatore della NASA sul live streaming dal Johnson Space Center della NASA a Houston, ha affermato che la fuga di notizie ha interrotto la passeggiata spaziale, iniziata intorno alle 19:45 EST (0145 GMT di giovedì).

Un flusso di particelle che secondo la NASA è liquido e refrigerante dalla navicella Soyuz a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sta ritardando la regolare passeggiata spaziale di due astronauti russi il 14 dicembre 2022. Video. NASA TV/Manuale tramite REUTERS

Il velivolo Soyuz che ha portato Prokofiev, Bedlin e l’astronauta americano Frank Rubio sulla ISS è arrivato alla stazione spaziale a settembre ed è attraccato sul lato dell’osservatorio orbitante rivolto verso la Terra, ha detto Navias.

La passeggiata spaziale prevista per mercoledì è stata rinviata fino alla fine di novembre perché le pompe di raffreddamento nelle tute spaziali degli astronauti non funzionavano correttamente, ha detto Navias.

La passeggiata spaziale di quest’anno sarà la 12esima sulla ISS e la 257esima nella storia della piattaforma di 22 anni per lavori di assemblaggio, manutenzione e aggiornamento, secondo la NASA.

Navias ha affermato che è troppo presto per sapere quali implicazioni potrebbe avere la perdita per l’integrità del veicolo spaziale e se causerebbe difficoltà all’equipaggio per il ritorno sulla Terra al termine della missione.

Altri cinque veicoli spaziali sono di stanza sulla stazione spaziale: due capsule SpaceX (un Crew Dragon e un Cargo Dragon), un aereo cargo spaziale Northrop Grumman Cygnus e due navi di rifornimento russe, Progress 81 e Progress 82.

La ISS, lunga quanto un campo da football americano e in orbita a circa 250 miglia sopra la Terra, è stata occupata ininterrottamente dal 2000 da una partnership guidata da Stati Uniti e Russia che comprende Canada, Giappone e 11 paesi europei.

Steve Corman riferisce a Los Angeles; Segnalazione aggiuntiva di Joey Rowlett a Washington. Montaggio di Gerry Doyle

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.