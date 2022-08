Una barca di trichechi da 1.300 libbre che è affondata in Norvegia è stata soppressa.

“Siamo solidali con la reazione del pubblico a questa decisione, ma sono sicuro che sia stata la scelta giusta”, ha continuato Bucke-Jensen. “Abbiamo il massimo rispetto per il benessere degli animali, ma la vita umana e la sicurezza devono avere la priorità”. La direzione ha incluso una foto di una grande folla a pochi passi da Freya nel suo rilascio.

In generale, i mammiferi marini sono diffidenti nei confronti dell’uomo e tendono a rimanere ai margini esterni della costa norvegese.. A, un professore di biologia che segue gli avvistamenti di Freya, ha detto che l’ultima volta che un tricheco è stato documentato a sud del Mare del Nord è stato nel 2013. “Non è comune”, ha detto, portando una folla di norvegesi che si accalcano per vedere Freya.

“Normalmente, i trichechi compaiono su alcune isole, ma se ne vanno rapidamente perché hanno paura delle persone”, ha detto Aae.

Ma Freya “non ha paura delle persone”, ha detto. “In realtà, penso che le piacciano le persone. Ecco perché non se n’è andata.”

UN Registrazione Facebook Dopo l’annuncio della morte di Freya, l’AA ha condannato la decisione della direzione di sopprimerla definendola “troppo affrettata”. Ha detto che il personale della pesca la sta monitorando con una motovedetta per garantire la sicurezza pubblica e che potrebbe lasciare presto il fiordo, come ha fatto nelle sue precedenti visite in primavera.