Un messaggio razzista inviato agli iPhone tramite Apple News da un sito hackerato di Fast Company

Sebbene le violazioni da parte delle società di media non siano sconosciute, l’annuncio del “giardino recintato” di Apple è stata una delle più grandi violazioni della memoria. Non c’è nulla che indichi che la sicurezza dell’utente sia stata compromessa al di là delle parole di rammarico.

“L’account Apple News di Fast Company è stato violato martedì sera. Due notifiche push oscene e razziste sono state inviate a un minuto l’una dall’altra”, ha affermato la rivista via e-mail. “I messaggi sono pessimi e non corrispondono al contenuto di Fast Company. Abbiamo indagato sulla situazione e interrotto il feed FastCompany.com Finché non saremo sicuri che la situazione sarà risolta”.