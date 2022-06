Un giovane scout cerca di aiutare un camionista quando un treno Amtrak deraglia

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

Eli Scripps ha suonato al telefono mentre saliva a bordo del treno Amtrak attraverso il centro del Missouri lunedì pomeriggio. Quando si è addormentato, il ragazzo scout di 15 anni e centinaia di altri passeggeri non erano a conoscenza della presenza dell’autocarro con cassone ribaltabile che stava per cambiare le loro vite per sempre.

Eli e gli altri suoi 14 Boy Scout hanno trascorso 10 giorni esplorando lo zaino del New Mexico, per lo più facendo le valigie attraverso le montagne del Sangre de Cristo e dirigendosi verso l’Appleton, casa dei saggi, ha detto il padre di Eli e scout Dan Scrippsock. Truppe73.

Ognuno degli scout ha lasciato il treno a modo suo, ha detto Scripps al Washington Post martedì scorso. Alcune persone hanno utilizzato l’app sul proprio telefono per determinare se il treno stava andando a circa 90 mph, il che li ha impressionati. Alcuni hanno mangiato nella carrozza ristorante. Altri hanno osservato lo scenario da un’auto di sorveglianza riorganizzata con finestre dal pavimento al soffitto. Qualcuno era in bagno.

Alle 12:43, “un grande shock” ha svegliato il topo dal suo posto. C’erano torsioni di metallo e rumori forti. Puzzava di diesel. Più tardi, il suo vagone si è ribaltato su un lato, facendo cadere il topo sugli altri esploratori seduti dall’altra parte del corridoio sul lato del treno che era diventato il nuovo binario.

Dan Scripps, 46 anni, che non era sul treno, ha detto che suo figlio gli aveva detto che “la gente stava iniziando a farsi prendere dal panico”.

Il treno Amtrak si è scontrato con un autocarro con cassone ribaltabile vicino a Mentone, deragliando con due motori e quasi tutti i vagoni. Lo ha riferito il Post. Il treno trasportava 275 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio da Los Angeles a Chicago nel quartier generale sud-ovest di Amtrak, ha detto Amtrak. READ Un sospetto è stato arrestato in relazione alla sparatoria di 5 senzatetto a New York City e DC

Almeno quattro persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite. Inviare Segnalato. Lunedì, il National Transportation Safety Board ha dichiarato di aver inviato Una squadra di 16 persone da indagare.

Il 27 giugno, un treno Amtrak che attraversa il paese è deragliato dopo aver colpito un autocarro con cassone ribaltabile nel Missouri, provocando diverse vittime. (Video: Storyful di Rob Nightingale)

Alcuni esploratori del Wisconsin hanno perso telefoni, idroscivolanti e scarpe nella collisione, ha detto Skrypczak. Eli e gli altri raccolsero il loro ingegno e iniziarono ad aiutare la gente, assicurandosi che fossero tutti presi in considerazione.

“L’adrenalina è entrata, ci è voluto qualcosa, so cosa fare”, ha detto Eli WITI. “È irreale. Ancora non mi sembra reale.

In primo luogo, gli esploratori hanno protetto i passeggeri che sembravano avere lesioni al midollo spinale, ha detto suo padre al The Post. Quindi, hanno iniziato a tirare fuori il vetro di emergenza del box del treno. Quando alcuni sono rimasti intrappolati, gli esploratori si sono tolti le magliette per sicurezza e hanno rotto il vetro. Hanno cacciato tutti quelli che potevano.

Hanno “portato le persone giù dalle finestre”, ha detto Eli Stazione televisiva di Milwaukee. “Dovevo portare in braccio due bambini alla volta”.

Dopodiché, suo padre ha detto a The Post che Eli è corso davanti al treno per vedere se qualcuno fosse rimasto ferito. Sapeva che il treno si era scontrato con un veicolo quando ha visto ruote o assi vicino ai binari. Poi, in un fosso, ha visto un uomo che si è rivelato essere l’autista di un autocarro con cassone ribaltabile che si è scontrato con un treno, e non è stato identificato dalle autorità. READ Petrolio scende di 5$ sui colloqui Russia-Ucraina, la Cina chiude

È stato ferito – gravemente. Stava sanguinando e anche se respirava, la persona pulsava. Eli gli diede dell’acqua e cercò di fermare l’emorragia. Ho detto all’autista che l’aiuto sarebbe arrivato. Tese la mano. Presto un contadino locale vide un uomo morente con un topo.

“Hanno cercato di confortarlo”, ha detto Scripps.

Il topo e l’agricoltore hanno continuato i loro sforzi fino all’arrivo delle squadre di emergenza, che potrebbero essere passati alcuni minuti ma “sono apparsi per tutta la vita”, ha detto Scrippsack. Dopo essersi inizialmente uniti ai soccorsi, i primi soccorritori hanno detto al topo e all’agricoltore che era ora di “smetterla” e “fare attenzione ai vivi”.

“Il topo e i ragazzi hanno fatto proprio questo”, ha detto Scripps.

Eli si è lanciato nella lotta. Dall’incidente, Scripps ha richiamato i topi per rifornire i paramedici tra i camion dei pompieri e la scena dell’incidente. Sulla base di ciò che gli altri gli hanno detto, Scripps stima che suo figlio abbia fatto 100 viaggi.

“Come papà e scout, sono incredibilmente orgoglioso”, ha detto Scripps.

Ma ha aggiunto che Eli era uno degli esploratori che hanno aiutato. Alcuni hanno prestato il primo soccorso ai propri esploratori che sono rimasti gravemente feriti. Altri hanno trasportato passeggeri sul sedile posteriore alle ambulanze dal luogo dell’incidente. Quando i paramedici hanno impedito loro di farlo ai pazienti più gravemente feriti, gli esploratori hanno rimosso parti del box del treno che impedivano ai soccorritori di evacuare le persone dalle macerie.

“Insegno preparazione alle emergenze e pronto soccorso e non so cosa ne avrei pensato”, ha detto Scripps. “Avevano l’atteggiamento di pensarci. [I’m] Sono così orgoglioso di pensare a loro. READ I sintomi quotidiani del gozzo in Cina sono tre volte più alti

“Hanno certamente mantenuto la promessa dello scouting.”

Alla fine, le squadre di emergenza hanno ordinato agli esploratori di andare dal personale medico per una valutazione. Sebbene nessuno sia rimasto gravemente ferito, sono andati tutti in ospedale. La maggior parte delle persone sperimenta piaghe e abrasioni. Alcuni possono avere colpo di frusta e costole incrinate o entrambi. “Ma niente di serio”, ha detto Scripps. “Alcuni di questi ragazzi sono decisamente pessimi nell’atletica”.

Gli scout sono tutti tornati a casa martedì in ritardo nel Wisconsin, ha detto Scripps.

Eli e i suoi compagni scout hanno una solida rete di supporto a casa ea scuola. I loro genitori si stanno già assicurando che ricevano i consigli di cui hanno bisogno rintracciando lunedì.

Quando l’adrenalina svanisce, Eli è scioccato e suo padre dice che pensa che suo figlio stia vivendo il primo dolore del senso di colpa del sopravvissuto. Martedì sembrava stesse bene, anche se Scripps sapeva di persona che suo figlio avrebbe dovuto affrontare quello che era successo negli anni a venire.

“Eli è sconvolto, non poteva fare di più. Gli ripeto più e più volte che ha fatto tutto il possibile. Questo è ciò che gli ha detto il Dipartimento delle autostrade statali. Non c’è niente che possa fare per salvarlo”, ha detto Scripps. In data odierna.