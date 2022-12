Un duro colpo per l’impero immobiliare REIT da 69 miliardi di dollari di Blackstone sta controllando la ripresa

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) – (Questa storia del 1 dicembre ha corretto parte della citazione di Snyder per riferirsi all’arbitrato)

Blackstone Inc (BX.N) Giovedì, il denaro è stato ritirato dal suo fondo immobiliare non quotato (REIT) da 69 miliardi di dollari.

Le restrizioni sono arrivate quando i riscatti hanno raggiunto i limiti prestabiliti, piuttosto che Blackstone che fissava i limiti del giorno. Tuttavia, hanno alimentato la preoccupazione degli investitori per il futuro del REIT, che rappresenta circa il 17% delle entrate di Blackstone. Le azioni di Blackstone hanno chiuso in ribasso del 7,1% alla notizia di giovedì. Venerdì mattina è sceso di un altro 2% a 83,45$.

Molti investitori nel REIT hanno espresso preoccupazione per il fatto che la valutazione del veicolo di Blackstone sia stata lenta ad adattarsi a quella dei REIT quotati in borsa, che è stata danneggiata dall’aumento dei tassi di interesse, secondo una fonte vicina al fondo. L’aumento dei tassi di interesse pesa sui valori degli immobili perché rende più costoso il finanziamento degli immobili.

Blackstone ha registrato un rendimento da inizio anno del 9,3% per il suo REIT, in contrasto con l’indice Dow Jones US Select REIT Total Return, quotato in borsa. (.DWRFT) Diminuzione del 22,19% nello stesso periodo.

Alex Snyder, gestore di portafoglio presso CenterSquare Investment Management LLC a Filadelfia, ha affermato che la neutralità tra il valore che Blackstone assegna al suo portafoglio immobiliare e quello dei REIT quotati in borsa ha attirato l’attenzione degli investitori.

“Le persone stanno approfittando del valore che secondo Blackstone hanno le loro azioni REIT”, ha detto Snyder.

Una portavoce di Blackstone ha rifiutato di commentare come la società con sede a New York calcola la valutazione del suo REIT, ma ha affermato che il suo portafoglio si concentra su alloggi in affitto e logistica negli Stati Uniti meridionali e occidentali, con locazioni a breve termine e affitti superiori all’inflazione.

Il portavoce ha aggiunto che il REIT si basa su una struttura di debito a tasso fisso a lungo termine.

“La nostra attività si basa sulle prestazioni, non sui flussi di cassa, e le prestazioni sono state solide”, ha affermato il portavoce.

I REIT sono commercializzati a ricchi investitori individuali. Le turbolenze nei mercati asiatici, alimentate dalle preoccupazioni per le prospettive economiche e la stabilità politica della Cina, hanno contribuito alla ripresa, hanno affermato due fonti vicine alla questione. La maggior parte degli investitori del salvataggio proviene dall’Asia e ha bisogno di liquidità, hanno affermato.

Blackstone ha dichiarato agli investitori in una lettera che stava limitando i prelievi dal suo REIT dopo aver ricevuto richieste di rimborso superiori al 2% del suo valore patrimoniale netto mensile e al 5% del suo valore patrimoniale netto trimestrale a novembre. Di conseguenza, il REIT ha consentito agli investitori a novembre di riscattare $ 1,3 miliardi, pari a circa il 43% delle richieste di riacquisto degli investitori.

Venerdì gli analisti di Barclays hanno declassato le azioni di Blackstone da “sovrappeso” a “peso uguale”, da $ 98 a $ 90. Loro e altri analisti hanno affermato che il REIT di Blackstone rischia di rimanere bloccato in una spirale di vendita di asset per far fronte ai rimborsi se non riesce a ripristinare la fiducia dei suoi investitori. Giovedì, la società ha dichiarato che il REIT ha accettato di vendere la sua partecipazione del 49,9% in due casinò di Las Vegas per 1,27 miliardi di dollari.

“L’impatto su Blackstone dipenderà dal fatto che il REIT sia in grado di stabilizzare il suo valore patrimoniale netto nel tempo o sia costretto a entrare in una situazione di run-off prolungato con vendite di asset significative e un arretrato di rimborso in corso – non troppo presto, a nostro avviso, “Scrivono in una nota gli analisti di BMO Capital Markets. .

Il pasticcio REIT è una battuta d’arresto per le due strategie di Blackstone che l’hanno aiutata a diventare il più grande gestore patrimoniale alternativo del mondo con 951 miliardi di dollari di asset: investire nel settore immobiliare e attrarre individui con un patrimonio netto elevato.

Blackstone ha lanciato il REIT nel 2017, cavalcando il successo del suo impero immobiliare, che ha superato la sua attività di private equity. Come risultato del suo successo negli investimenti immobiliari, il suo presidente, Jonathan Gray, è stato promosso ed è succeduto all’amministratore delegato Stephen Schwarzman.

Il REIT rappresentava anche uno sforzo per conquistare investitori facoltosi che chiedevano a gran voce prodotti del mercato privato che ritenevano avrebbero avuto prestazioni migliori rispetto a quelli quotati in borsa.

Blackstone sta cercando di diversificare la sua base di investitori dopo decenni di ricorso a investitori istituzionali come fondi pensione pubblici, compagnie assicurative e fondi sovrani per i suoi prodotti.

Blackstone gestiva un totale di 236 miliardi di dollari di ricchezza detenuta da individui alla fine di settembre, con un aumento del 43% su base annua.

Gli analisti del Credit Suisse in una nota si aspettavano che i guai del REIT avrebbero pesato sui ricavi legati alle commissioni e sul patrimonio gestito di Blackstone. “Tutto ciò continuerà a fare pressione sulla valutazione premium di Blackstone”, hanno scritto.

Nella chiamata sugli utili del terzo trimestre di Blackstone in ottobre, Gray ha attribuito la ripresa del REIT alla volatilità del mercato.

Ha detto che il REIT ha un sacco di riserve di cassa per “resistere a qualsiasi tempesta”. Queste riserve di liquidità ammontavano a $ 2,7 miliardi alla fine di ottobre, secondo il suo prospetto. Blackstone ha anche affermato nel prospetto di avere accesso a 9,3 miliardi di dollari di “liquidità immediata”.

“Quando si verifica questo tipo di declino del mercato, non sorprende vedere un calo degli afflussi da parte di singoli investitori”, ha affermato Gray.

Reportage di Sibuk Oku e Herb Lash a New York Montaggio di Rosalpa O’Brien e Sam Holmes

