Un documento non sigillato nella ricerca di Mar-a-Lago si concentra su Trump come potenziale oggetto di un’indagine penale

Giovedì il giudice del magistrato statunitense Bruce Reinhardt ha rilasciato diversi documenti procedurali relativi all’FBI. Una perquisizione della casa di Trump a Mar-a-Lago, in Florida . Il documento appena aperto faceva parte di una richiesta di mandato ed era tra i numerosi documenti procedurali che il giudice ha aperto giovedì.

In precedenza, i documenti dei mandati di perquisizione elencavano solo le leggi federali, incluso uno statuto più ampio noto come Legge sullo spionaggio. I documenti rilasciati finora hanno chiarito che Trump e altri intorno a lui devono affrontare una potenziale esposizione legale.

Ma il linguaggio specifico sulla “conservazione deliberata” potrebbe indicare il ruolo dell’ex presidente, che era autorizzato a conservare i documenti di sicurezza nazionale mentre era in carica, ma non ha mai visitato il suo club privato e la sua residenza a Palm Beach, in Florida.

Negli atti, i pubblici ministeri hanno affermato che avrebbero dovuto mantenere riservati i documenti del mandato di perquisizione prima della perquisizione di lunedì scorso, “perché l’integrità delle indagini in corso potrebbe essere compromessa e le prove potrebbero essere distrutte”.