Un combattente ha mancato l’ultimo PPV del 2022

LAS VEGAS – MMA Junkie era sulla scena e ha riferito in diretta dal funzionario venerdì UFC 282 Pesi da battaglia.

Le pesate preliminari si sono svolte all’UFC Hotel di Las Vegas Pesi cerimoniali per i fan, si svolge alle 16:00 ET presso l’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La vicina T-Mobile Arena ospiterà l’evento di sabato, che presenta la carta principale in pay-per-view seguita dai preliminari su ESPN2 e ESPN+.

L’ex campione dei pesi massimi leggeri Jan Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) e il vacante contendente al titolo Magomed Ankalaev (18-1 MMA, 9-1 UFC), e Jared Gordon (19-5 MMA, 7-4 UFC) e Paddy Pimplett (19-3 MMA, 3-0 UFC) incontra nel co-lungometraggio leggero, i quali erano tutti nel segno per i rispettivi attacchi.

L’unico difetto della sessione è venuto dal combattente preliminare Daniel da Silva, che era in sovrappeso di tre libbre per il suo incontro dei pesi mosca contro Vinicius Salvador. La promozione ha successivamente annunciato che il combattimento è stato annullato “a causa di un problema medico”.

I risultati completi del peso UFC 282 sono i seguenti:

Carta principale (pay-per-view, 22:00 ET)

John Blachovich (204,5) contro Magomed Angalev (205) – per il titolo vacante dei pesi massimi leggeri

Jared Gordon (155,5) contro Paddy Pimplett (156)

Alex Morono (179,5) contro Santiago Ponsinibio (179,5) – catchweight 180 libbre

Tricus du Plessis (185) vs. Darren Till (184,5)

Bryce Mitchell (146) contro Ilya Topuria (146)

Carta anticipata (ESPN2/ESPN+, 20:00 ET)

Jay Perrin (136) contro Raul Rosas Jr. (136)

Chris Takas (242,5) contro Jaysino Rose Busch (261,5)

Tulsa Lungiambula (185,5) contro Edmen Shabassian (185,5)

Joaquin Buckley (185,5) contro Chris Curtis (186)

Early Card (ESPN+, 18:00 ET)

Alexander Hernandez (145,5) contro Billy Quarantillo (146)

TJ Brown (145,5) contro Eric Silva (146)

Daniele da Silva (129)* vs. Vinicio Salvador (126)

Steven Koslow (136) vs. Cameron Boringman (135)

* Da Silva manca il limite dei pesi mosca di 3 libbre; Annullamento della protesta