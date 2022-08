Un avvocato di Trump ha detto al Dipartimento di Giustizia che il materiale classificato è stato ritirato

Poco dopo l’incontro, secondo le persone che ne hanno parlato, il sig. Brad ha inviato un’e-mail al signor Corcoran chiedendogli di ottenere una serratura più sicura per la stanza. Sig. La squadra di Trump ha rispettato.

Il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio i filmati di sorveglianza di Mar-a-Lago registrati in un periodo di 60 giorni, compresi i filmati dall’esterno del magazzino. Secondo una persona informata sulla questione, il filmato mostra scatole che vengono spostate dentro e fuori dalla stanza dopo un’istanza in cui funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno interagito con la squadra di Trump.

Quell’attività ha suscitato preoccupazioni tra gli investigatori sulla manipolazione del materiale. Ufficiali giudiziari e il sig. Quando è stato preso il lungo avanti e indietro tra i consiglieri di Trump, o quando il signor Trump ha richiesto documenti aggiuntivi. Non è chiaro se Trump sia già stato notificato con un mandato di comparizione.

Negli ultimi mesi il sig. Gli investigatori hanno parlato con una mezza dozzina di attuali assistenti di Trump, con due che spiegano gli approcci. Almeno un testimone ha fornito informazioni agli investigatori che vogliono fare più pressione sul signor Trump, secondo una persona che ha familiarità con l’indagine.

Sig. Le preoccupazioni sulla gestione delle informazioni riservate da parte di Trump risalgono ai primi giorni della sua amministrazione. Sig. Quando Trump ha lasciato l’incarico, il presidente Biden ha fatto rapidamente un passo insolito Impedisce la ricezione di briefing di intelligence Tradizionalmente dato agli ex presidenti, il sig. Ha detto che non ci si poteva fidare di Trump a causa del suo “comportamento irregolare”.

Sig. Anche con Trump in carica, la sicurezza delle informazioni riservate a Mar-a-Lago è stata una preoccupazione per i funzionari del governo. Durante la sua presidenza, il governo ha costruito una struttura di informazioni in un’area critica nota come SCIF – Mr. Creato per l’uso di Trump mentre è al club.