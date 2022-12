UFC Vegas 66: Jared Cannonier vs. Risultati completi di Sean Strickland, partita per partita

UFC Vegas 66: Cannoniere vs. Unisciti a noi qui a Bloody Elbow per i risultati dal vivo, le discussioni e il play-by-play (evento principale) di Cannonier mentre Strickland si dimette dalla struttura apicale dell’UFC a Las Vegas, NV.

L’evento principale della notte di combattimento sarà nella divisione dei pesi medi, con Jared Cannonier che cerca di riprendersi da una sconfitta contro l’allora campione Israel Adesanya, battendo Sean Strickland e la sua stessa sconfitta fino ad oggi. Campione, Alex Pereira.

È uno spettacolo interamente ESPN +, con combattimenti preliminari che iniziano alle 16:00 ET/13:00 PT e la carta principale che inizia alle 19:00 ET/16:00 PT. Per le aree al di fuori degli Stati Uniti, puoi seguire tutti gli incontri programmati su UFC Fight Pass.

Carta principale (19:00 ET, ESPN+)

Jared Cannonier contro Sean Strickland

Turno 1

Iniziano con il processo di esprimere un sentimento e non sono entusiasti di impegnarsi. Strickland scalpita con il suo bastone. Cannonier si impegna con un paio di raffiche, ma niente di pulito. Strickland osserva. Stricklenot trova una casa per il suo colpo trovando distanza e parando gli attacchi di Cannonier. Strickland prende il calcio di Cannonier e lo mette sulla schiena. Cannonier si rialza, ma Strickland tiene le spalle contro la gabbia e mette a segno colpi corti prima che Cannonier scappi. Cannoniere che insegue, sferrando un pesante calcio basso. Strickland blocca un tiro pesante. Cannonier cerca calci alle gambe e alcune terre. Buon round, ma l’entusiasmante battaglia di Strickland. Strickland 10-9

Turno 2

Cannonier ha colpito il primo colpo buono per aprire il round. Strickland ha barcollato Cannonier con un calcio di cattura ma non ha dato seguito al takedown. Strickland trova di nuovo il suo jab. Cannonier alla ricerca di colpi pesanti e Strickland che ne blocca la maggior parte, altri che non atterrano in modo pulito. Cannonier cerca di nuovo calci alle gambe. Strickland fatica a trovare il jab a causa del volume di Cannonier. Cannonier rallenta e Strickland trova una casa per alcuni pugni. Strickland si precipita su Cannonier e ne atterra uno pesante. Cannonier insegue Strickland, imperterrito. Cannonier terre un bel destro per terminare il round. Circuito chiuso. Cannoniere 10-9

Giro 3

Strickland ha ripreso a giocare a matador. Cannonier prende a calci la gamba. Strickland prende slancio e alza il volume. Rallenta e Cannonier mette a segno un body kick. Cannonier lancia molti colpi importanti. Strickland non ha lanciato con molta potenza, ma hanno trovato la loro casa. Cannonier finalmente mette a segno una grande combo, ma Strickland non è sfasato. Cannonier ottiene un altro grande diritto. Strickland inizia a mettere un po’ di potenza nei suoi colpi, ma Cannonier ne blocca la maggior parte. Strickland atterra un calcio basso e ne fa check uno da Cannonier. Strickland atterra diversi pugni alla testa, quindi blocca diversi pugni da Cannonier. Cannonier atterra un sinistro per terminare il round. Un altro round ravvicinato. Strickland 10-9

Giro 4

Il round inizia con loro che trovano il loro raggio d’azione prima che il cannoniere inizi a inseguirli in modo aggressivo. Niente atterra mentre Strickland schiva. Hanno alcuni scambi pari prima che Strickland lanci una serie di scambi senza risposta. Il cannoniere sembra aver subito una coltellata. Strickland atterra alla testa con quasi ogni pugno. Calcio pesante di Canaan, che sembra svegliarsi da solo. Cannonier è tornato in attacco, ma la sua offensiva sta ora esplodendo. Strickland lo legge e attacca con un jab tra le raffiche. Strickland inizia a seguire con il suo jab. Cannonier sostiene Strickland e costringe Strickland a girare in cerchio. Cannonier atterra un destro pesante, ma Strickland sorride mentre si tira indietro. Strickland 10-9

Giro 5

Strickland scalpita con una stoccata. Cannonier si precipita dentro, ma Strickland schiva di nuovo. Cannonier cerca pugni diretti. Strickland ribatte, facendo inciampare brevemente Cannonier. Cannonier cerca di nuovo i ganci, ma non si avvicina neanche lontanamente all’atterraggio. Colpi pepanti di Strickland. Cannonier ne ottiene uno grosso, ma Strickland non è sfasato. Gran destro in contropiede di Strickland, seguito da una combo sonora di Cannonier. Cannonier soffia e Strickland contrattacca con una grande combo. Cannonier mette a segno un colpo pesante e il naso di Strickland sanguina. Cannoneer si gira in un pugno arretrato. Strickland ha supportato Cannonier con diversi uno-due. Strickland ha trovato il suo ritmo. Cannoneer mette a segno un gran destro, seguito da una grande combo. Strickland risponde al fuoco con una combo e diversi calci. Un altro round ravvicinato. Strickland 10-9.

Ho uno Strickland 49-46 ma vedo un Cannoneer 48-47.

Risultato ufficiale: Jared Cannonier ha sconfitto Sean Strickland con decisione divisa (49-46 x2, 46-49)

Arman Tsarukyan def. Damir Ismakulov con decisione unanime (30-27 x3)

Amir Albasi def. Alessandro Costa via TKO (pugni) al 2:13 di RD3

Alex Caceres def. Julian Erosa via TKO (calci alla testa e pugni) al 3:04 di RD1

Vero Tober def. Bobby Green via KO (pugno) alle 2:45 di RD2

Michal Oleksiejczuk def. Cody Brundage via KO (pugni) al 3:16 di RD1

Carta preliminare (16:00 ET, ESPN +)

Corey McKenna ha sconfitto. Cheyenne Willismas per decisione unanime (29-28 x3)

Matt Semelsberger ha sconfitto. Jake Matthews per decisione unanime (30-27, 29-28 x2)

Nurmagomedov ha detto def. Zaydokub Kakramonov tramite sottomissione (ghigliottina) alle 3:50 di RD2

Rafa García ha sconfitto. Maheshed per decisione unanime (30-27 x3)

Rinat Fagrettinov def. Brian Battle tramite decisione unanime (30-25 x2, 30-27)

Manel Cap def. David Dvorak per decisione unanime (30-27 x2, 29-28)

Sergey Morozov def. Journey Newson tramite decisione unanime (30-27, 29-28 x2)