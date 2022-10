UFC 280 — Islam Makhachev vs. Charles Oliveira: risultati, carta di combattimento, punti salienti, guida completa

Belle foto



La divisione da 155 libbre ha un nuovo campione. Islam Makhachev ha fatto un lavoro relativamente veloce su Charles Oliveira nell’evento principale di UFC 280 per rivendicare la corona vacante dei pesi leggeri sabato sera. La vittoria ha completato un viaggio incredibile per lo studente dell’UFC Hall of Famer Khabib Nurmagomedov.

Makachev ha eliminato l’ex campione nel 1 ° round prima di lasciarlo cadere nel 2 ° round, guadagnandosi uno strangolamento del triangolo del braccio. Dopo la vittoria, il campione dei pesi piuma Alexander Volkanovski è stato chiamato sul ring a febbraio per spingere per una lotta campione contro campione nel cortile di casa di Volkanovski in Australia.

Nell’altra lotta per il titolo della notte, Aljamine Sterling ha approfittato di TJ Dillashaw per mantenere il suo titolo con una vittoria per TKO. Dillashaw ha detto ai giornalisti dopo il combattimento di essersi esploso alla spalla ad aprile e che ha continuato a essere un problema durante il campo di addestramento. L’infortunio è tornato al 1 ° round e la spalla di Dillashaw ha ceduto prima che il suo angolo potesse recuperare. Tuttavia, Sterling ha continuato a spingere in avanti e ha punito il primo con ground and pound prima che il combattimento fosse interrotto.

Carta di combattimento UFC 280, risultati

Islam Makhachev def. Carlo Oliveira Secondo round tramite sottomissione (strangolamento della testa e del braccio)

Aljamine Sterling (c) def. DJ Dillashaw

Sean O’Malley def. Pietro Yan

Beneil Dariush def. Matuesz Gamrot con decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Manon Fiorot def. Katelyn Sougajian con decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Belal Muhammad Deb. Sean Brady

Caio Borralho def. Makhmut Muradov per decisione (30-27, 30-27, 29-28)

Nikita Krylov def. Volkan Ozdemir con decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Abubakar Nurmagomedov def. Khadji Omergadjeev con decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Armen Petrosiano def. AJ Dobson con decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Mohammad Mogaev def. Malcolm Gordon tramite sottomissione al terzo round (armbar)

Carol Rosa def. Lina Lansberg con decisione a maggioranza (29-27, 29-27, 28-28)

