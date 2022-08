Ue divisa sul divieto di visto per i turisti russi

BREAK, 30 ago (Reuters) – Germania e Francia hanno messo in guardia contro il divieto dei visti turistici per i russi, affermando che una tale mossa raccomandata da altri Stati membri dell’UE avrebbe un effetto negativo.

La distribuzione dei visti turistici sarà al centro della riunione dei ministri degli Esteri a Praga martedì e mercoledì. Stanno discutendo quali ulteriori passi potrebbero essere presi per consentire alla Russia di continuare la sua occupazione semestrale dell’Ucraina.

“Mettiamo in guardia contro restrizioni di vasta portata alla nostra politica sui visti al fine di evitare di alimentare la narrativa russa e innescare effetti di bandiera e/o alienazione delle generazioni future”, hanno affermato Francia e Germania in una nota congiunta vista da Reuters.

Il Cremlino ha affermato che le richieste di vietare il visto ai turisti russi sono l’ultimo esempio dell’agenda anti-russa dell’Occidente.

“Passo dopo passo, purtroppo, sia Bruxelles che le singole capitali europee stanno dimostrando una totale mancanza di ragione”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una teleconferenza con i giornalisti.

“Si tratta di decisioni molto gravi dirette contro i nostri cittadini e sicuramente tali decisioni non possono rimanere senza risposta”, ha aggiunto.

“Ma nel rispondere, lo faremo in un modo che serva al meglio i nostri interessi e tuteli gli interessi dei nostri cittadini”.

I due principali paesi dell’UE, Germania e Francia, hanno sostenuto che le domande di visto russe dovrebbero essere esaminate da vicino per i rischi per la sicurezza, ma ritengono che i visti dovrebbero ancora essere rilasciati.

“Non dobbiamo rinunciare a sostenere gli elementi pro-democratici con la società russa”, hanno affermato. “Le nostre politiche sui visti devono riflettere questo e continuare a consentire contatti pubblici nell’UE con cittadini russi che non sono affiliati al governo russo.

“In primo luogo, non dobbiamo sottovalutare il potere trasformativo dell’esperienza della vita nelle istituzioni democratiche, specialmente per le generazioni future”, hanno aggiunto.

Un messaggio chiaro

Altri, in particolare gli stati membri orientali e nordici, hanno sostenuto con forza un divieto.

“Per me è molto provocatorio vedere uomini russi sulle spiagge europee dell’Europa meridionale, mentre uomini ucraini di età compresa tra i 18 ei 60 anni non possono lasciare il proprio Paese ma devono lottare per la propria libertà”, ha affermato il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod. La settimana scorsa.

“Pensiamo che insieme in Europa possiamo limitare e escludere i turisti dalla Russia e questo invierà un messaggio chiaro al (presidente) Putin”.

Un diplomatico dell’UE e i ministri degli Esteri potrebbero concordare in linea di principio di porre fine all’accordo di facilitazione del visto con la Russia, il che significherebbe che i russi dovrebbero affrontare una procedura più lunga e pagare 80 euro invece di 35 per i visti dell’UE, ma le divisioni sui divieti dei visti turistici sono profonde. Qualsiasi accordo in esso contenuto.

I russi entrano spesso nell’UE attraverso i confini terrestri di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia, ha affermato la scorsa settimana il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. . leggi di più

Nel frattempo, i ministri della Difesa riuniti a Praga concorderanno in linea di principio una mossa meno controversa per organizzare esercitazioni militari congiunte per le truppe ucraine.

Il capo della politica estera dell’UE, Joseph Borrell, ha affermato di sperare che i ministri diano il via libera per avviare una missione di addestramento militare dell’UE per l’Ucraina.

“Molti paesi dell’UE forniscono già strutture di formazione per gli ucraini, ma penso che sarebbe bene garantire che l’UE lo faccia collettivamente in modo organizzato”, ha affermato Simon Coveney, ministro degli Esteri irlandese. A Praga.

Anche i Paesi Bassi hanno sostenuto l’idea, dicendo che stavano conducendo esercitazioni di sminamento con la Germania.

