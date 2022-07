Udienza di Bannon: il giudice non ritarderà il procedimento, blocca la richiesta di ordine esecutivo

Commenta questa storia Commento

Lunedì, un giudice federale, Stephen K. Ha rifiutato di ritardare l’udienza di Bannon la prossima settimana, dopo che il Dipartimento di Giustizia ha fatto la chiamata gen. 6, 2021, una proposta di un ex aiutante di Trump a testimoniare davanti a una commissione della Camera che indaga sull’insurrezione è un “ultimo disperato sforzo per evitare la responsabilità” con l’accusa di disprezzo criminale del Congresso.

“Non vedo alcun motivo per prolungare questo caso”, ha detto il giudice distrettuale degli Stati Uniti Carl J. Nichols ha respinto molti degli argomenti di Bannon. Dopo l’indagine, Inclusa la sua affermazione secondo cui Donald Trump ha rivendicato il privilegio esecutivo sulla sua testimonianza e sui suoi documenti. Il giudice ha ristretto la difesa di Bannon in udienza, chiedendo essenzialmente se avesse compreso il termine per rispondere alle richieste dei legislatori.

“Sono certamente consapevole delle preoccupazioni del signor Bannon sulla pubblicità e, a mio avviso, esiste un meccanismo appropriato per affrontare questa preoccupazione in questo momento. [jury selection] processo”, ha affermato Nichols, che ha definito “impossibile” per la corte trovare giudici imparziali.

Bannon, 68 anni, è un ex capo stratega di Trump. A novembre, è stato accusato di due capi di imputazione per oltraggio al Congresso gen. 6 dopo che il comitato ha rifiutato di accettare una citazione emessa in precedenza per la sua testimonianza e i documenti sulle sue azioni che hanno portato alle rivolte del Campidoglio da parte di folle pro-Trump. Un minimo di 30 giorni con l’accusa di reato minore o fino a un anno di reclusione in caso di condanna.

Gli avvocati di Bannon hanno cercato di ritardare il suo processo di impeachment fino a ottobre, affermando che le udienze in corso della commissione della Camera sul blocco del Campidoglio e le relazioni dei legislatori avevano alimentato un “blitz mediatico”.

Il presidente Donald J. I membri del comitato ristretto stanno cercando di inviare un messaggio al pubblico che Trump e i suoi consiglieri più stretti sono responsabili dell’attacco e che i consiglieri più stretti del presidente Trump non stanno collaborando con il comitato di selezione, gli avvocati di Bannon David I. Schoen e M. Evan Corcoran ha sostenuto che le circostanze sollevate dal suo caso.

In un deposito notturno, gli avvocati statunitensi hanno esortato Nicholls a continuare il processo di Bannon il 18 luglio. E quella che hanno definito una manovra dell’undicesima ora per aerografare “l’improvvisa volontà di testimoniare” di Bannon per aerografare il comportamento che ha alimentato il suo caso.

“Giustificare la legge e l’autorità del Congresso in queste materie è fondamentale per una rapida risoluzione dei casi penali”, ha affermato l’assistente procuratore degli Stati Uniti Molly B. Gaston ha discusso con Nicholas in tribunale. READ Nel terzo round delle montagne russe al Tiger Woods Masters lotta per la stabilità

Stabilirebbe “un cattivo precedente” e ricompenserebbe un’altra forma di “disprezzo e interruzione”, Bannon direbbe solo che si sarebbe conformato prima dell’udienza per sfidare il comitato, avviare un procedimento penale giudiziario e invadere la corte federale. disse Gaston, sperando che la sua causa penale fosse archiviata.

Dal 2005 al 2009 George W. Nichols, un incaricato Trump del 2019 che ha servito nel Dipartimento di Giustizia di Bush, ha detto che Bannon potrebbe discutere con la giuria se pensa che la finestra per la conformità rimanga aperta. Ma il giudice ha respinto altre argomentazioni Bannon non poteva sostenere di essere protetto dall’autorità esecutiva, di ritenere che le precedenti dichiarazioni politiche del Dipartimento di Giustizia sui privilegi applicabili agli assistenti della Casa Bianca lo coprissero o che il comitato della Camera non fosse valido perché i repubblicani lo ignoravano in gran parte.

Nichols ha affermato che nessuno dei rapporti passati del Dipartimento di Giustizia “affrontava una situazione che coinvolgeva le azioni di un dipendente non governativo di un presidente da tempo fuori carica al momento della citazione”.

In effetti, Nichols ha negato che Trump abbia mai fatto un’offerta a Bannon. L’avvocato dell’ex presidente ha incaricato Bannon di chiedere l’immunità e il privilegio che potrebbe avere da testimonianze obbligate o dalla produzione di materiale privilegiato solo “se del caso”, ha affermato il giudice.

Il giudice Trump ha letto un seguito dell’avvocato Justin Clark, che ha affermato che la sua lettera iniziale “non indica che riteniamo che il suo cliente non sia esente dal testimoniare. Come ti ho detto l’altro giorno, non ci crediamo.

Quando Schoen ha protestato dopo il verdetto, “Che senso ha andare a processo se non c’è difesa?”

Nichols ha semplicemente risposto: “D’accordo”.

L’avvocato di Bannon Robert J. Costello House Panel Chair Benny G. L’udienza di lunedì è arrivata un giorno dopo che Thompson (D-Miss.) ha scritto: “Mr. Bannon è disposto, anzi disposto, a testimoniare alla tua udienza pubblica.

La volontà di Bannon di apparire dal vivo e inedita davanti al comitato ristretto della Camera che indaga sugli eventi del 6 gennaio è arrivata prima che la Casa Bianca di Trump istituisse un panel per indagare sui legami di martedì con i gruppi terroristici nazionali.

Ciò ha fatto seguito alla lettera di guerra di Trump Sabato offerta a sconto La controversa affermazione di Bannon del privilegio esecutivo di testimoniare, la giuria concorda sulla scelta del suo ex stratega della Casa Bianca di “un tempo e un luogo” READ 31 membri del Fronte patriottico sono stati arrestati vicino a un evento orgoglioso in Idaho

“Ho visto quanto ingiustamente tu e gli altri siete stati trattati”, ha detto Trump nella lettera. “Pertanto, se si raggiunge un accordo su tempo e luogo per la propria testimonianza, su richiesta di teppisti politici e di un gruppo non eletto, rinuncio al privilegio esecutivo che le consentirebbe di entrare e testimoniare in modo veritiero e corretto. Hack che non consentono giusto processo, nessun interrogatorio, nessun vero membro o testimone repubblicano. .

Bannon, che si è dichiarato non colpevole, ha affermato di essersi rifiutato di rispondere a una citazione del 23 settembre come parte del comitato su suggerimento di Costello, il quale ha affermato che Trump ha affermato il privilegio esecutivo nell’aspetto dei suoi ex aiutanti.

“Questa non è una mossa dell’undicesima ora del signor Bannon”, ha detto Schoen disse. “La sua posizione di principio era che le sue mani erano legate… a causa della sua comprensione del privilegio esecutivo, rispetto per il privilegio esecutivo esercitato dall’ex presidente. Ora le sue mani sono sciolte per la prima volta.

Gli avvocati del processo di Bannon hanno esortato Nichols a permettergli di argomentare davanti a una giuria di essere stato perseguito selettivamente per motivi politici, e il comitato ha citato il disprezzo per due importanti aiutanti di Trump: il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di perseguire l’ex capo della Casa Bianca. Mark Meadows dello staff e Daniel Scavino Jr., responsabile delle comunicazioni.

La parte di Bannon ha affermato che l’Office of Legal Counsel del Dipartimento aveva rilasciato commenti sostenendo che gli assistenti senior non avrebbero potuto testimoniare se al presidente fosse stato concesso il privilegio esecutivo.

Nicholas non ci credeva. Nessuna delle argomentazioni di Bannon si applica a ciò che il governo deve fare per provare la colpevolezza, ha affermato il giudice: che la sua mancata o il suo rifiuto di comparire era intenzionale e intenzionale, che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta era illegale o che non gli era stato detto . Ha fatto affidamento sul consiglio del suo avvocato o sul privilegio di Trump.

“Pensare di essere legalmente esclusi o pensare che una citazione non sia valida non è lo stesso che pensare che la data di risposta sia sospesa”, ha detto Nichols, aggiungendo che il precedente vincolante della corte d’appello consente l’unico tipo valido di “malinteso”.

Al fine di costringere la comparsa di Bannon, il comitato della Camera ha scritto di volere informazioni sulle sue attività Hotel Willard Prima delle rivolte, i sostenitori di Trump hanno discusso i modi per cambiare l’esito delle elezioni del 2020. Il comitato ha accusato Bannon di essere presente “durante un tentativo di persuadere i membri del Congresso a bloccare la certificazione il giorno successivo” e ha chiesto la sua testimonianza su altre attività legate al 6 gennaio. READ Manifestanti bancari attaccati da folle in borghese nella provincia cinese di Henan

La citazione ha osservato che Bannon ha predetto che “si sarebbe scatenato l’inferno” il 6 gennaio, e il rapporto della giuria che raccomandava di essere disprezzato “diceva che aveva qualche premonizione di eventi estremi che si sarebbero verificati il ​​giorno successivo”.

Costello – che si è ritirato dal procedimento penale di Bannon perché ha detto che avrebbe potuto essere chiamato come testimone – ha rifiutato di collaborare con il pannello in ottobre dopo che l’avvocato di Trump Clark lo ha contattato e gli ha ordinato di non rispondere. disse Costello Bannon Il gruppo non può collaborare senza un ordine del tribunale o un accordo con Trump.

Nel deposito notturno del governo lunedì, i pubblici ministeri hanno rivelato di aver intervistato Clark e di aver detto che l’avvocato dell’ex presidente non ha mai chiesto o è stato chiesto di partecipare alla deposizione alla Bannon’s House, Costello ha travisato ciò che Clark gli ha detto al comitato e Clark “ha chiarito all’avvocato dell’imputato che la lettera ha fornito nessuna base per una totale non conformità”.

Gli avvocati hanno sostenuto che il privilegio esecutivo non forniva alcuna base per il rifiuto di Bannon di comparire e che, anche se si applicasse, gli sarebbe stato richiesto di comparire davanti ai legislatori e fornire risposte su argomenti specifici. Bannon ha lasciato la Casa Bianca nel 2017 ed è stato citato in giudizio per testimonianze e documenti su eventi accaduti mentre era un privato cittadino, hanno detto.

“come è [Bannon’s] I suoi commenti sul suo podcast sono coperti da privilegio esecutivo?”, ha chiesto retoricamente l’assistente procuratore degli Stati Uniti Amanda R. Vaughn in tribunale, o le sue conversazioni con i legislatori del GOP.

Nichols ha riconosciuto che può sembrare “contraddittorio” che una giuria non possa ascoltare la parte dell’imputato. Ha detto di avere le sue riserve personali, ma un precedente vincolante del tribunale ha precluso la maggior parte delle difese di Bannon al processo. Nichols ha detto che Bannon potrebbe in seguito presentare ricorso.

Gennaio. 6 Nichols, che presiede una mezza dozzina di cause civili per testimoni che sfidano le citazioni della commissione, ha respinto le argomentazioni riprese da Bannon che attaccano l’equità del collegio della Camera o la forza giuridica delle sue azioni.