L’esercito ucraino ha superato tutte le aspettative nella lotta contro l’invasione russa, anche se il Cremlino mira a chiudere il campo in base alla sua visione, ha detto a Fox News il generale in pensione Jack Keane.

In un’intervista andata in onda domenica su “Life, Liberty & Levine”, Keane, analista strategico senior di Fox News e capo dell’Institute for War Research, ha detto che stava telegrafando per ospitare Mark Levine le tattiche utilizzate dall’esercito di Vladimir Putin. Quando ha invaso per la prima volta l’Ucraina da nord, ha cercato di chiudere la sua costa meridionale.

Molti veicoli militari che chiudono il porto principale di Odessa e altre città regionali non controllano veicoli come ruote e carri armati.

