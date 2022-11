Twitter ritarda le modifiche per verificare i badge dei segni dopo le scadenze intermedie

Un manager che lavora al programma del badge di verifica ha risposto domenica, dicendo: “Abbiamo deciso di spostare l’uscita di questa pubblicazione al 9 novembre dopo le elezioni”.

Twitter, il cui team di comunicazione è stato quasi del tutto licenziato, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Martedì 9 novembre è il giorno successivo alle elezioni e molti concorsi potrebbero essere ancora indecisi poiché vengono conteggiati più voti.

Una delle modifiche apportate è l’addebito per il programma del segno di spunta di convalida Elon MuskHa rilevato Twitter alla fine del mese scorso Un acquisto da 44 miliardi di dollariD. Il miliardario è sotto pressione finanziaria con l’accordo parzialmente finanziato da $ 13 miliardi di debito. Twitter non è redditizio da molto tempo e, come altre società di social media, deve affrontare una debolezza nella spesa pubblicitaria digitale mentre l’economia globale entra in recessione.

Venerdì il sig. Muschio Twitter ha licenziato metà dei suoi dipendentio circa 3.700 posti di lavoro. Lui Disse allora Con la società che perde 4 milioni di dollari al giorno, non ha avuto altra scelta che fare tagli.

Sig. Musk e i suoi consiglieri E stanno discutendo diversi modi per ottenere più soldi da Twitter. Oltre al progetto Checkmark, hanno parlato dell’aggiunta al servizio di messaggi diretti a pagamento, che consentirebbero agli utenti di inviare messaggi privati ​​ai migliori utenti, nonché di video “paywall”, il che significa che alcuni video non possono farlo. Visualizzato a meno che gli utenti non paghino. Hanno anche discusso di far rivivere Vine, un sito di video in formato breve una tantum.