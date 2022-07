Tutto in arrivo da Apple a luglio 2022

Giugno è stato un mese importante per Apple, con molti annunci e nuovi prodotti realizzati WWDC. Abbiamo la prima occhiata alle nuove versioni beta degli sviluppatori e agli aggiornamenti sugli aggiornamenti del sistema operativo questo autunno. MacBook Pro da 13 pollici.

Luglio creerà quell’eccitazione con le prime beta pubbliche di iOS 16, macOS Ventura e tutto il resto con l’attuale vetrina di M2: New MacBook Air. Prevediamo che Apple consegnerà nel luglio 2022.

Aggiornamento 10:35 ET: Aggiunte informazioni sulla presunta data di rilascio del MacBook Air.

MacBook Air M2

L’unica versione hardware significativa che ci aspettiamo da Apple a luglio Nuovo MacBook Air. Ma che liberazione deve essere! Il cuore potrebbe essere il nuovo processore M2 Almeno Emozionanti progressi. C’è un nuovo design che riduce la forma del cuneo, ma è sottile e leggero come sempre, con i nuovi colori Midnight e Starlight, ottimo display con cornici sottili e notch, webcam 1080p molto migliorata, nuovi altoparlanti e microfoni e ricarica MagSafe.

Il nuovo MacBook Air parte da $ 1.199 e Apple non ha ancora fornito una data di rilascio esatta, che dice solo che arriverà a luglio. in ogni caso, il Voci recenti Consigliamo che venga il 15 luglio. Sospettiamo che la domanda supererà presto la consegna, quindi preparati a prenotare immediatamente se lo desideri.

Il nuovo MacBook Air è più sottile del modello precedente, ma riduce il design a cuneo. Mela

Quando Apple ha introdotto gli aggiornamenti autunnali del sistema operativo al WWDC a giugno, lo sviluppatore ha affermato che poteva aspettarsi beta immediatamente, seguite da beta generali a luglio. Non c’è ancora una data di uscita specifica in quanto termina a giugno, ma ci aspettiamo che arrivi Nella settimana dell’11 luglio– La prima beta generale, successiva alla terza beta per sviluppatori, dovrebbe essere sostanzialmente omogenea.

iOS 16: iOS 16 ne porta alcuni Nuove funzionalità davvero fantasticheE avrai l’opportunità di provarlo a luglio. Ecco come partecipare alla beta di iOS.

iPadOS 16: iPadOS 16 Riflette principalmente gli aggiornamenti di iOS, ma la nuova funzionalità Stage Manager (esclusiva degli iPad M1) è un grosso problema.

watchOS 9: WatchOS9 Migliora il monitoraggio del sonno, le funzioni di fitness e i quadranti.

tvOS 16: Sebbene tvOS 16 non sia dotato di nuove funzionalità, verrà aggiornato questo autunno per essere compatibile con gli altri sistemi operativi di Apple.

macOS 13 Ventura: Le funzionalità di MacOS 13 includono fotocamera seriale, app meteo e orologio, gestione dello stato e numerosi aggiornamenti delle app. Ecco come ottenere MacOS Ventura beta.

Oltre alle beta di iOS 16, ci sono No. Coloro che sono interessati a testare versioni avanzate dei sistemi operativi Apple verranno rilasciati a luglio. iOS 15.6iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 Molte versioni beta e sarà molto vicino alla versione pubblica finale. Queste versioni spesso contengono solo correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza.

Servizi

Apple TV+

Ecco gli spettacoli, le serie e i film che dovrebbero essere rilasciati su Apple TV + a luglio. Questo mese è stato fortemente distorto nella programmazione per bambini. Se vuoi sapere cosa succede dopo, dai un’occhiata al nostro Una guida completa ai prossimi contenuti di Apple TV +.

Uccello nero: Jimmy Keane è stato condannato a 10 anni di prigione con sicurezza minima, ma fa amicizia con Larry Hall, un pazzo criminale e sospetto serial killer, che contrae un contratto per entrare in una prigione di massima sicurezza per ottenere una confessione e scoprire dove si trovano i corpi delle sue vittime. 8 luglio

Anatra & Anatra: Una serie animata prescolare basata su di esso New York Times I libri più venduti di Todd Hills. 8 luglio

Prova (stagione 3): La terza stagione con otto episodi mostra Nicky e Jason che si svegliano come neogenitori di due bambini. Ora devono catturarli, il che si rivela più complicato di quanto pensassero inizialmente. 22 luglio

Miglior piede in avanti: Basata sul libro Just Don’t Fall dell’atleta paralimpico della vita reale Josh Sandkist, la serie live-action segue il dodicenne Josh Dupin mentre passa dalla scuola pubblica alla scuola pubblica. 22 luglio

Superficie: Mentre Sophie inizia la sua ricerca per riunire pezzi della sua vita dopo un trauma cranico, soffre di perdita di memoria e inizia a chiedersi se la verità che ha detto sia effettivamente la verità in base alla quale ha vissuto. 29 luglio

Marrone ambrato: Basato sulla serie di libri più venduti di Paula Tansiger, Marrone ambrato Lo sguardo non filtrato di una donna che scopre la sua voce attraverso l’arte e la musica dopo il divorzio dei suoi genitori. 29 luglio

Arcade delle mele

Apple rilascia nuovi giochi il venerdì all’Apple Arcade, ma no A testa Il venerdì è segnato da un nuovo gioco o da un aggiornamento significativo. Dai un’occhiata al nostro Domande frequenti su Apple Arcade Per un elenco completo dei giochi Apple Arcade e altro sul servizio. Molti giochi vengono rilasciati senza alcun preavviso, ma spesso puoi vedere molti dei progetti elencati nella prossima sezione. Ecco cosa vedete nella prossima sezione di luglio:

Il mio bowling 3D +: Il gioco di bowling di successo di IWare nel 2012. 1 luglio

Samorost 3+: Strano sito e puzzle game sul bizzarro gnomo spaziale con flauto magico, pubblicato per la prima volta nel 2016. 8 luglio

Tag dei surfisti della metropolitana: Un nuovo gioco basato sulla modalità Tag Team originale Surfisti della metropolitana. 15 luglio

Valore: Gioco di costruzione di mazzi di Tower Defense con campagne di storie per giocatore singolo e partite testa a testa. 22 luglio

Kingdom Rush Vengeance TD +: Rilasciato per la prima volta nel 2018, è l’ultimo della popolare serie di giochi Tower Defense di Irenehide Kingdom Rush. 29 luglio