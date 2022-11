Trump ha citato in giudizio il comitato il 6 gennaio per bloccare le citazioni in giudizio per testimonianze e documenti

CNN

Ex presidente Donald Trump Il comitato ristretto della Camera ha citato in giudizio l’indagine 6 gennaio 2021Un deposito in un tribunale federale della Florida è un modo per contestare la sua citazione in giudizio per i documenti e la sua testimonianza.

Trump sta contestando sia la legalità del panel – che diversi tribunali hanno sostenuto – sia affermando che dovrebbe essere liberato dalla testimonianza sul suo tempo come presidente.

Gli avvocati di Trump affermano di essere stati in contatto con il consiglio nell’ultima settimana e mezza Si avvicina la scadenza del mandato di comparizioneOffre la possibilità di rispondere a domande scritte mentre esprime “preoccupazioni e obiezioni” sulla maggior parte delle richieste di documenti.

“La richiesta di citazione di testimonianza e documenti del presidente Trump è un’intrusione ingiustificata nell’istituzione del presidente perché ci sono altre fonti di informazioni richieste, inclusi più di mille testimoni contattati dal comitato e un milione di documenti raccolti dal comitato”, i suoi avvocati argomentare nella causa. È anche possibile ottenere record. Poiché è espressamente disponibile per ottenere testimonianze e documenti da altre fonti prontamente disponibili, la citazione è nulla”.

6 gennaio Un portavoce del gruppo ha rifiutato di commentare.

Trump ha affermato che le richieste della Camera, se soddisfatte, violerebbero le tutele dei privilegi che circondano il ramo esecutivo, comprese le conversazioni rivelatrici che ha avuto con funzionari del Dipartimento di giustizia e membri del Congresso sulle elezioni del 2020 e “affari in sospeso del governo”.

Ha anche affermato in tribunale che non è tenuto a rivelare il funzionamento interno della campagna presidenziale del 2020, “comprese le sue convinzioni politiche, la sua strategia e la raccolta fondi. Il presidente Trump non ha verificato i suoi diritti costituzionali alla porta dello Studio Ovale. La citazione del comitato al presidente Trump non è valida perché viola i suoi diritti del Primo Emendamento.

L’avvocato di Trump, David Warrington, ha affermato in una dichiarazione che “precedenti e pratiche di lunga data impediscono al Congresso di costringere un presidente a testimoniare sotto la separazione dei poteri”.

Il caso potrebbe bloccare la battaglia per la citazione di Trump per il comitato ristretto della Camera.

Il contenzioso avanti e indietro con la Trump House renderà più difficile per il comitato far rispettare la citazione e la controversia potrebbe essere intrattabile prima della scadenza dell’attuale Congresso a gennaio.

Il caso solleva alcune protezioni intorno alla presidenza che non sono mai state completamente testate dalle corti d’appello e Trump ha portato il caso a un tribunale che, a differenza di DC, non ha pesato sulla sua posizione con i Democratici alla Camera negli ultimi anni.

Trump ha fornito alla corte le ultime lettere della sua squadra, insieme a una che mostrava che il comitato della Camera la scorsa settimana non ha fatto nessun tentativo di ottenere registrazioni delle sue comunicazioni elettroniche su telefoni personali, messaggi di testo o altre applicazioni dal 6 gennaio 2021. Secondo le lettere, Trump ha anche cercato di identificare ogni telefono e altro dispositivo di comunicazione utilizzato da Trump dal giorno delle elezioni fino a quando non ha lasciato la presidenza.

In una lettera datata 4 novembre, data originale del termine per la consegna dei documenti, il comitato della Camera ha accusato la squadra di Trump di aver tentato di ritardarlo.

“Data la tempistica e la natura della tua lettera – senza alcun riconoscimento che il signor Trump alla fine rispetterà la citazione – il tuo approccio a suo favore sembra essere una tattica tardiva”, ha scritto il rappresentante Penny Thompson, democratico del Mississippi, che presiede il Comitato. .

Poiché la squadra di Trump ha risposto il 9 novembre che non avrebbe testimoniato, i documenti del tribunale hanno affermato che non erano disponibili registrazioni di comunicazioni private, lasciando la Camera sostanzialmente insensibile.

Ma questa settimana il team legale di Trump ha risposto alla Camera che Trump “ha diretto volontariamente una ragionevole ricerca di documenti in suo possesso” che rientravano in entrambe queste categorie. I suoi avvocati hanno detto che la perquisizione non ha portato a nulla.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.