Trailer del film di Mario: Chris Pratt dà vita all’icona di Nintendo

Primo trailer per l’animazione di Nintendo “Super Mario Bros.” Il film è finalmente arrivato Chris Pratt Dà vita all’idraulico italiano baffuto. Il trailer ha debuttato giovedì durante una presentazione video del Nintendo Direct.

Insieme a Pratt, “Mario” è interpretato da Charlie Day nei panni di Luigi, Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Jack Black nei panni di Bowser e Keegan-Michael del Regno dei Funghi. Key come Todd, Fred Armisen come Cranky Kong e Sebastian Maniscalco come Spike.

Il trailer mostra Bowser e il suo imponente castello infuocato che discende su un regno ghiacciato. L’esercito di Koopa Troopas di Bowser, guidato da Spike il Makikooba, affronta le forze del Pinguino Blu del Regno di Ghiaccio viste nei giochi “Mario”. Tuttavia, le palle di neve del pinguino non possono competere con Bowser. Brucia il castello di ghiaccio e controlla un potenziamento della stella “Mario”.

“Finalmente l’ho scoperto. Ora chi mi ferma?” urla Bowser.

Entra: l’idraulico italiano preferito da tutti. In una nuova scena, Mario vola lungo un tubo verde nel Regno dei Funghi, dove rimbalza su grandi funghi rossi finché non cadono a terra. La sigla “Mario” viene riprodotta in sottofondo mentre si sveglia per trovare Toad. “Che posto è questo?” si chiede Mario ad alta voce con una voce molto da monello. Rospo guida Mario attraverso una valle di funghi giganti, con il castello della Principessa Peach in lontananza. Dopo i titoli di coda, il trailer vede Luigi inseguito da un gruppo di ossa secche attraverso una foresta spettrale.

Il film “Mario” è stato annunciato a settembre 2021 con una data di uscita originale a dicembre 2022, ma il film è stato posticipato al 27 aprile 2023. Illumination Entertainment, dietro i film “Cattivissimo me”, “Minions” e “Sing”, sta producendo il film in associazione con Nintendo. Chris Meledandri sta producendo per Illumination insieme a Shigeru Miyamoto per Nintendo. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, sceneggiatura di Matthew Fogel.

Brad, che non è un idraulico italiano nella vita reale, ha recentemente preso in giro la sua voce di Mario, definendola “non come quella che hai sentito in Super Mario”. videogiochi dei fratelli.

“Ho lavorato a stretto contatto con i registi e ho provato alcune cose di cui sono davvero orgoglioso e non vedo l’ora che le persone vedano e ascoltino”. ha detto Brad Varietà. “È una storia animata con voce fuori campo. Non è un film live-action. Non indosserò un abito da idraulico. Do la voce a un personaggio animato, ed è aggiornato e diverso da qualsiasi cosa tu abbia sentito prima in ‘Mario ‘ mondo.

Guarda il trailer qui sotto.