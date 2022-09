Ti piacciono le mele? Puoi ottenere l’iPhone 14 Pop di serie

Ma con Nuovi iPhone in uscita mercoledì Le aspettative per le forti vendite durante le festività – e tutte le entrate degli abbonamenti che ne derivano – saranno sufficienti per trasformare le azioni Apple dal rosso al verde?

eraUn po’ di velocità recente. Le azioni sono aumentate di oltre il 7% negli ultimi tre mesi. Vale anche la pena notare che Apple non si è comportata così male come il mercato più ampio e altri titoli FAANG. Anche in questi tempi turbolenti, gli investitori traggono conforto dalla costante crescita degli utili e dal solido bilancio di Apple.

Il S&P 500 Ad esempio, Facebook è sceso di quasi il 18% quest’anno durante il franchise Meta piattaforme e Google GenitoriColpito particolarmente duro. Amazon e Alphabet hanno uno sconto di quasi il 25% ciascuno nel 2022, mentre Meta e Netflix sono entrambi in calo di oltre il 50%.

Gli analisti prevedono che l’utile per azione crescerà di quasi il 9% quest’anno fiscale e di circa il 6% nel 2023, un ritorno prezioso per un’azienda grande come Apple. Si prevede che il gigante della tecnologia genererà 392,5 miliardi di dollari di vendite quest’anno e Apple è l’azienda più preziosa al mondo con una capitalizzazione di mercato di 2,5 trilioni di dollari.

L’azienda sta generando enormi entrate dai nuovi iPhone man mano che i clienti esistenti effettuano l’aggiornamento e alcune resistenze passano dai dispositivi Android. Apple guadagna molti soldi dalla sua redditizia unità di servizi, abbonamenti a iCloud, Apple Music, Apple TV+ e altre offerte per utenti iPhone, iPad e Mac.

“Tutta la confusione che circonda il ciclo di aggiornamento di iPhone 14 dovrebbe aiutare Apple a breve termine”, ha affermato Jordan Kahn, chief investment officer di ACM Funds. Kahn possiede Apple nell’ACM Dynamic Opportunity Fund.

Un analista pensa di più Utenti iPhone Un nuovo dispositivo dovrebbe seguire questa versione piuttosto che il solito. Molti clienti sembrano possedere iPhone per molto tempo prima di ricevere aggiornamenti. (Questo giornalista si è ostinatamente aggrappato al suo antico iPhone 8 Plus, in parte a causa della perdita del pulsante Home.) Il rilascio di nuovi dispositivi potrebbe indurre quegli utenti a eseguire finalmente l’aggiornamento.

L’analista di Wedbush Securities Daniel Ives ha osservato in un rapporto che l’ordine iniziale di Apple per 90 milioni di unità di iPhone 14 era più o meno piatto rispetto alla “costruzione di macro nuvole temporalesche” rispetto agli ordini per l’iPhone 13. Quindi Apple si aspetta chiaramente che i suoi dispositivi vengano venduti anche se la spesa dei consumatori diminuisce ampiamente.

“Con la nostra stima che 240 milioni del miliardo di utenti di iPhone in tutto il mondo non hanno aggiornato i propri telefoni in più di 3,5 anni, questo parla della storia della domanda sottostante che Apple si aspetta per questo prossimo lancio di iPhone”, ha aggiunto Ives.

Apple beneficia anche del fatto che è un titolo prediletto non solo dai singoli investitori, ma anche dai colossi di Wall Street.

Nvidia NVDA Tesla DSLA Apple è stata la prima scelta tra i fondi comuni di investimento e gli hedge fund alla fine del secondo trimestre, insieme ad altre società tecnologiche megacap tra cui Amazon, secondo un sondaggio condotto dagli strateghi di mercato di Goldman Sachs.

Apple è quella bestia rara, un titolo che eccita ancora la folla in crescita, ma attira gli investitori con il suo prezzo ragionevole, la volontà di riacquistare azioni per aumentare gli utili e dividendi in costante crescita.