Sparatoria alla scuola elementare di Wolde: 11 agenti rispondono entro 3 minuti, nuovi rapporti rivelano come gli agenti hanno aspettato di essere coinvolti

Arredondo, che è stato identificato da altri funzionari come il comandante dell’incidente, aveva precedentemente affermato Texas Tribune Che le autorità hanno trovato Le porte dell’aula erano chiuse E rinforzato con salto d’acciaio, che sarebbe di ostacolo a una possibile risposta o ripresa. Sono stati fatti tentativi per trovare la chiave per aprire la porta, ha detto.