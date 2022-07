SpaceX stabilisce record lanciando il razzo Falcon 9

Domenica mattina (17 luglio), SpaceX ha lanciato uno dei suoi razzi Falcon 9 per la 13a volta e ha inchiodato l’atterraggio.

UN Falco 9 SpaceX ne trasporta 53 Starlink I satelliti Internet sono decollati dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 10:20 EDT (1420 GMT) di domenica.

Questo è stato il tredicesimo lancio del primo stadio del Falcon 9, stabilendo il record di riutilizzo dei razzi. SpaceX Installato il mese scorso e installato 10 giorni fa. Il booster ha anche aiutato a sollevare SpaceX Demo-2 Volo di prova dell’equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, la RADARSAT Constellation Mission, il satellite per comunicazioni SXM-7 e nove missioni Starlink, hanno affermato i rappresentanti di SpaceX in una nota. Descrizione del lavoro (si apre in una nuova scheda).

Imparentato: La megacostellazione Starlink di SpaceX inizia nelle foto

Il 17 luglio 2022, il razzo Falcon 9 che trasportava i satelliti Starlink è esploso. (Credito immagine: SpaceX)

E questo booster potrebbe volare di nuovo: entro nove minuti dal decollo, è caduto per un atterraggio verticale sulla nave drone SpaceX, che era posizionata al largo della costa della Florida nell’Oceano Atlantico, leggi le istruzioni.

I 53 satelliti Starlink supereranno la prima posizione di Falcon 9 sette minuti dopo, 15,5 minuti dopo, un passo. Twitta (si apre in una nuova scheda) Dalla compagnia.

Le metà della carenatura che proteggono i satelliti mentre viaggiano in orbita hanno effettuato il loro terzo volo oggi, segnando la 50a missione SpaceX a utilizzare le metà della carenatura riviste, secondo la trasmissione della missione dell’azienda. I reperti erano destinati ad essere ripescati dall’acqua per lavori futuri.

Il primo stadio di un razzo Falcon 9 atterra su una nave drone, leggi le istruzioni nell’Oceano Atlantico il 17 luglio 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Il volo di domenica continua un 2022 molto intenso per SpaceX. Il volo di oggi è la 31a missione del Falcon 9 quest’anno, eguagliando già il conteggio di lancio della compagnia nel 2021.

Starlink è la più grande costellazione di satelliti a banda larga di SpaceX. L’azienda ha Lanciato più di 2.800 veicoli spaziali Starlink Ad oggi, nell’orbita terrestre bassa, molti altri saliranno in volo: SpaceX ha il permesso di lanciare 12.000 satelliti Starlink e ha richiesto l’approvazione per lanciare 30.000 veicoli spaziali aggiuntivi oltre a questo.