Sollievo e preoccupazione mentre le principali città cinesi allentano le restrizioni Covid

PECHINO, 2 dicembre (Reuters) – Un ulteriore allentamento dei requisiti per i test COVID-19 e delle regole di quarantena in alcune città cinesi è stato accolto venerdì con un misto di sollievo e preoccupazione mentre centinaia di milioni di persone attendono un cambiamento previsto nelle politiche nazionali sui virus dopo diffuso distanziamento sociale. Irrequietezza.

Le misure rilassate sono state accolte con favore dai lavoratori frustrati da tre anni di restrizioni economicamente dannose, ma hanno scioccato altri che hanno sentito l’improvvisa sovraesposizione a una malattia che i funzionari fino a questa settimana avevano costantemente descritto come mortale.

Gli anziani, molti dei quali non sono ancora vaccinati, si sentono particolarmente vulnerabili.

Shi Wei, una residente di Pechino affetta da linfoma, trascorre la maggior parte del suo tempo in isolamento, ma si preoccupa ancora di trasmetterlo alla madre ottantenne, che ha contratto il Covid quando esce per le cure ospedaliere ogni tre settimane.

“Posso solo pregare che Dio mi protegga”, ha detto.

Le politiche covide della Cina hanno paralizzato tutto, dal consumo interno, alla produzione industriale e alle catene di approvvigionamento globali, mettendo a dura prova centinaia di milioni di persone.

La rabbia per le restrizioni più severe del mondo, senza precedenti nella Cina continentale da quando il presidente Xi Jinping è entrato in carica nel 2012, ha scatenato dozzine di manifestazioni in più di 20 città negli ultimi giorni.

Alla domanda sulle proteste in un’intervista alla televisione francese venerdì, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno sostenuto la “libertà dei manifestanti di esprimersi e mostrare la loro frustrazione”.

Meno di 24 ore dopo che le persone si sono scontrate con la polizia antisommossa bianca a Guangzhou, un vasto centro manifatturiero a nord di Hong Kong, martedì, la città ha revocato i blocchi in almeno sette dei suoi distretti.

“Finalmente, possiamo tornare lentamente alle nostre vite normali”, ha detto Lilly, 41 anni, che lavora in una catena di ristoranti a Guangzhou a cui è stato permesso di riaprire giovedì.

Le interruzioni del blocco hanno comportato un calo del 30% delle entrate negli ultimi anni, ha affermato.

“Il pubblico non ce la faceva più e tutti volevano che potessimo riaprire… Forse il governo di Guangzhou ci ha ascoltato e ha pensato che fosse giunto il momento”, ha detto Lilly.

Sun Chunlan, il vice premier che sovrintende agli sforzi del COVID, ha affermato questa settimana che la capacità del virus di causare malattie si sta indebolendo, in linea con ciò che i funzionari sanitari di tutto il mondo affermano da più di un anno.

Mentre i funzionari governativi nelle città che hanno revocato i blocchi non hanno menzionato le proteste nei loro annunci, i funzionari sanitari nazionali hanno affermato che la Cina affronterà le “preoccupazioni urgenti” espresse dal pubblico.

Torniamo dal barbiere

Alcune comunità ora richiedono meno test e consentono ai contatti stretti delle vittime di isolarsi a casa, secondo i media statali, e le misure dovrebbero essere implementate in tutto il paese nei prossimi giorni.

La Cina è pronta ad annunciare una riduzione a livello nazionale della frequenza dei test di massa e dei test di routine dell’acido nucleico, consentendo ai casi positivi e ai contatti stretti di autoisolarsi in determinate condizioni, hanno detto a Reuters fonti vicine alla questione.

Chengdu e Tianjin, le città più grandi della Cina, hanno annunciato che gli utenti della metropolitana non dovranno più mostrare test COVID negativi a partire da venerdì, un altro allentamento delle restrizioni imposte per prevenire la diffusione del virus negli spazi pubblici affollati.

Alcune comunità a Pechino e altrove hanno già consentito ai contatti stretti di persone portatrici del virus di autoisolarsi in casa, mentre alcuni centri commerciali della capitale hanno riaperto da giovedì.

Venerdì una comunità residenziale nella parte orientale di Pechino ha inviato un avviso dicendo che “coloro che non hanno alcuna attività sociale”, ovvero anziani e bambini costretti a casa, non hanno più bisogno di essere sottoposti a test regolari.

Diversi posti di blocco nella regione hanno smesso di funzionare e il numero di persone sottoposte a test è diminuito fino al 30%, ha affermato un dipendente. Tuttavia, il vicino parco era chiuso, mentre ristoranti e caffè vendevano solo cibo da asporto.

All’inizio dell’anno, intere comunità sono state bloccate per settimane e, anche dopo un solo caso positivo, le persone sono rimaste bloccate in casa, perdendo reddito, lottando per far fronte allo scarso accesso ai bisogni di base e all’isolamento.

Alcune aree di Guangzhou hanno ripreso i servizi di ristorazione e ai residenti non è più richiesto di presentare test PCR negativi per entrare, hanno riferito i media statali.

La città ha anche abrogato una regola secondo cui solo le persone con un test Covid negativo potevano acquistare farmaci antinfluenzali da banco, una politica volta a impedire alle persone con Covid-19 di nascondere la propria malattia.

Nella vicina Shenzhen, alcuni potranno mettersi in auto-quarantena a casa. A circa 1.000 km a ovest, a Chongqing, è stata autorizzata la riapertura di attività commerciali che vanno dai barbieri alle palestre.

Ma molte comunità ad alto rischio sono bloccate da varie città e molte devono ancora sottoporsi a test giornalieri.

“Il buon umore non è universale”, ha detto il diplomatico di Guangzhou. “Mentre molte persone si stanno godendo la loro ritrovata libertà, vale la pena notare che centinaia di zone ad alto rischio sono ancora bloccate in tutta la città”.

