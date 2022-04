“SNL” pubblica il dottor Fauci, Marjorie Taylor Green e Trump per le notizie di Pasqua.

“Ciao a tutti! Sono proprio io, Easter Bunny”, ha detto l’attore Bowen Yang, che era vestito da coniglietto, durante la fredda apertura dell’episodio. “O quello, o sei a Coachella, i funghi stanno entrando.”

Il coniglietto pasquale di Yang ha detto che questo fine settimana era Pasqua, “o Halloween caldo” e ha detto che era “strano” anche se non era un “personaggio delle vacanze di prima categoria”.

“Il coniglietto a misura d’uomo senza sfondo”, ha detto. “Chi è lui ?!”

Easter Bunny in seguito ha spiegato che si trattava di un rinnovamento dello spirito vacanziero, motivo per cui ha invitato gli ospiti “di ogni ceto sociale a condividere le loro speranze per questo periodo pasquale”.

Originariamente interpretato dal dottor Anthony Fauci, Kate McKinnon.

“Fidati di me, non sono qui per darti ulteriori indicazioni del governo. Non sono abbastanza stupido da pensare che lo seguirai”, ha detto Fossie di McKinnon. “Tutto quello che posso dire è che i casi del governo sono proprio come Gesù – sono risorti di nuovo!”

Il prossimo ospite è il Rep. Con Marjorie Taylor Green, Cecilie Strong, aveva un AR-15 al cioccolato.

“Non preoccuparti, questa pistola è cioccolata ma i proiettili sono reali”, ha detto. “Buona Pasqua, e che Dio benedica la Russia, cioè l’America, due tipi, giusto?”

Un altro ospite speciale era un uomo con la barba e i capelli lunghi.

“Ehi, io sono Gesù Cristo”, disse l’uomo. “Suonando, sono Jared Leto.”

Leto, interpretato da Kyle Mooney, ha detto che il suo messaggio è stato “positivo”.

“Se vai a vedere il mio nuovo film, Morfeo “Per favore, non recensirlo”, ha detto. “Se sei un critico cinematografico, ‘Morpheus’ non fa per te”.

L’ultimo ospite speciale sarà l’ex presidente Donald Trump Con James Austin Johnson.

“Pasqua è il momento del basket, è il momento del coniglietto e, francamente, del cappellino”, ha detto Trump di Johnson. “E non dimenticare l’uovo.”

L’ex presidente di Austin parla poi delle uova di Reese, del crunch e delle bacche di Cape.

“cosa è successo?” chiese il coniglietto di Pasqua di Yang.

Trump di Johnson ha osservato che il governo ha detto che sarebbe finita entro Pasqua.

“Cosa non ho detto, vero?” Egli ha detto. “Allora ditemi a tutti! Buona Pasqua!”

Quindi lui e gli altri ospiti speciali hanno detto lo slogan di apertura dello spettacolo: “Live … da New York! Questo è sabato sera!”