Si prevede che la distruzione del clima invernale farà una corsa campestre

I meteorologi si aspettano condizioni di bufera di neve in pianura.

“Siamo sempre più fiduciosi che la prossima settimana avremo una bufera di neve nelle pianure settentrionali”, ha dichiarato Greg Corbin, capo delle operazioni di previsione del Weather Forecast Center.

Questo sistema uscirà dalle Montagne Rocciose e inizierà a rafforzarsi, aumentando la possibilità di forti nevicate e venti molto forti attraverso le pianure settentrionali fino a mercoledì. Un’esplosione invernale è possibile nel nord-est attraverso il Colorado e le pianure settentrionali, inclusa Denver. Dall’altra parte dei Dakota potrebbe esserci almeno un piede, sig. disse Corbin.

“Esiste un potenziale per quantità davvero impressionanti”, ha aggiunto, aggiungendo che si aspetta che questo sistema di tempeste sia per lo più lento.

La neve nelle montagne Central Rockies e Arizona potrebbe raggiungere un piede domenica notte.

In alcune parti del sud sono attese forti tempeste, possibilmente con tornado.

Forti tempeste in grado di produrre tornado si svilupperanno martedì dal Texas orientale in gran parte dell’Arkansas, della Louisiana e del Mississippi, ha affermato Bill Bunting, capo delle operazioni di previsione per lo Storm Prediction Center.

“La maggior parte degli eventi meteorologici gravi autunnali e invernali hanno in genere diverse caratteristiche, un sistema di bassa pressione vicino o a nord dell’area interessata, un flusso di aria umida proveniente da sud dal Golfo del Messico che si sposta a nord prima dell’evento e un freddo fronte in movimento verso est”, ha spiegato il signor Bunting.

“Un sistema simile è previsto all’inizio della prossima settimana”, ha detto, “il che ci fa sperare nella possibilità di un’area centralizzata di forti temporali e cicloni”.