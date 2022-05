Shanghai Lock: i residenti chiedono il rilascio, alcuni lo ottengono

PECHINO (AP) – Domenica notte i residenti di un complesso di Shanghai di alto profilo sono scesi in piazza per protestare contro le restrizioni di chiusura imposte dalla loro comunità. La mattina dopo se ne sono andati liberi.

La storia di successo si è diffusa nei gruppi di chat in tutta la città cinese questa settimana, suscitando una domanda nella mente dei rinchiusi: non dovremmo fare lo stesso?

Durante il fine settimana, altri gruppi di residenti hanno affrontato la direzione nei loro locali e alcuni hanno ottenuto almeno un rilascio parziale.

Anche se non è chiaro quanto siano diffusi, gli incidenti Riflette la frustrazione che si è verificata dopo essere stato rinchiuso per più di sette settimane Anche se il numero di nuovi casi giornalieri nella città di 25 milioni di persone è sceso a poche centinaia.

Ricordano il potere dei gruppi vicini alla Cina di fare affidamento sul Partito Comunista al potere per diffondere propaganda, eseguire i suoi risultati e risolvere controversie personali. Tali gruppi e le sottocommissioni al loro interno sono diventati oggetto di denunce, soprattutto perché alcuni a Shanghai e in altre città si sono rifiutati di far uscire i residenti anche dopo che le restrizioni ufficiali sono state allentate. .

Più di 21 milioni di persone a Shanghai si trovano ora in “zone di precauzione”. In teoria, sono liberi di uscire. In pratica, la decisione è nelle mani dei loro gruppi residenti, risultando in un caleidoscopio di regole arbitrarie.

Alcuni sono ammessi all’esterno, ma solo per poche ore in un determinato giorno della settimana o con apposito pass rilasciato. In alcuni luoghi solo una persona può uscire di casa. Altri impediscono alle persone di andarsene.

“Ci sono già state date almeno tre date diverse quando riapriremo, nessuna delle quali è reale”, ha affermato Veronica Trussinska, una studentessa laureata polacca.

“Il comitato per l’edilizia abitativa ci ha detto che puoi aspettare una settimana e che riapriremo il 1° giugno”, ha detto. “Nessuno ci crede”.

Più di una dozzina di residenti nel suo campus hanno affrontato i loro manager martedì, due giorni dopo l’esplosione nel campus più alto di Huxianzu domenica sera, sotto l’ombrellone in una giornata piovosa.

I residenti, per lo più cinesi, hanno chiesto di poter partire senza limiti di tempo o restrizioni sul numero di persone che potevano trovarsi in una casa. Poiché le richieste non sono state soddisfatte, alcuni hanno scioperato per un secondo giorno. Durante questo periodo, quattro agenti di polizia stavano guardando.

Giovedì pomeriggio, i rappresentanti della comunità hanno bussato alla porta di ogni residente con una nuova politica: scrivere il loro nome e numero di appartamento su un elenco, controllare la temperatura e scansionare il codice a barre: erano liberi di andarsene.

“Abbiamo avuto la possibilità di uscire solo perché siamo stati abbastanza coraggiosi da protestare”, ha detto Trussinska dei suoi concittadini.

Il blocco di Shanghai ha provocato proteste contro le persone che sono state portate in isolamento e i lavoratori che dormono nei loro luoghi di lavoro. Quanta Computer Inc. di Taiwan I video hanno mostrato sui social media che erano dipendenti di una fabbrica gestita da.

La feroce campagna anti-virus del partito è aiutata dall’ambiente urbano, con centinaia di milioni di persone in Cina che vivono in appartamenti o quartieri murati all’ingresso.

La prima linea per l’applicazione sono i comitati di quartiere responsabili del monitoraggio di ogni residente in ogni famiglia urbana in tutto il paese e dell’applicazione delle norme igienico-sanitarie pubbliche.

Molti di coloro che conoscono l’esempio dei funzionari pubblici che sono stati licenziati o criticati per aver mancato ai loro doveri antiepidemici, sbagliano dalla parte dell’applicazione eccessiva.

L’importanza dei gruppi di quartiere è diminuita quando il Partito Comunista ha allentato le restrizioni alla circolazione dei cittadini negli anni ’90, ma stanno riemergendo sotto il continuo inasprimento del controllo sociale del presidente Xi Jinping.

L’incidente a Huixianju ha spinto altri a parlare. In una serie di video che circolano questa settimana, circa due dozzine di persone hanno marciato verso la stazione di polizia di West Nanjing Road, cantando “Rispetta la legge, restituisci la mia vita”.

I residenti di un complesso nel distretto di Jing’an hanno visto aprire i cancelli dei campus vicini nell’ultimo mese, ma rimangono chiusi. Mercoledì, circa due dozzine di persone si sono radunate al cancello e sono state invitate a parlare con un rappresentante.

“Voglio capire cosa stanno pianificando i leader del quartiere?” Chiede quella ragazza nel video. Un’altra donna ha chiesto: “Stai facendo progressi?” Un terzo residente fa notare che dovrebbero essere liberi ora perché il compound è senza casi da tempo. “Non hanno detto in TV che le cose si aprono? L’abbiamo visto in TV”, dice un adulto.

Il giorno successivo, la comunità ha emesso abbonamenti giornalieri: i residenti sono stati autorizzati a uscire per due ore venerdì, senza sapere cosa sarebbe successo dopo.

Le autorità di Shanghai hanno annunciato un obiettivo di giugno per tornare alla vita normale. Ma alcuni non aspettano, spingendo un po’ i confini.

Giovedì sera, più di una dozzina di giovani si sono radunati per un concerto di strada nello stesso quartiere in cui si è svolta domenica la protesta. Il video dell’ultima canzone “Domani sarà migliore” è stato ampiamente condiviso sui social.

Un’auto della polizia era parcheggiata nelle vicinanze con luci rosse e blu e fari accesi. Alla fine della canzone finale, un ufficiale mascherato si è avvicinato al gruppo e ha detto: “Beh, ti stavi divertendo. È ora di tornare indietro. La folla si disperse.

___

Si Chen, un ricercatore dell’Associated Press a Shanghai, e Joe McDonald, uno scrittore a Pechino, hanno contribuito al rapporto.