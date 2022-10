Selma Blair lascia “Ballando con le stelle” a causa di problemi di salute legati alla SM

CNN

Selma Blair non continuerà a competere in questa stagione “Ballando con le stelle” A causa di problemi di salute, ha detto l’attrice lunedì sera.

Blair, chi Originariamente condiviso Gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2018 e ha gareggiato fortemente nella serie nelle ultime cinque settimane. Tuttavia, il suo corpo è stato “picchiato”, ha detto.

“Sono stata monitorata… ho fatto la risonanza magnetica e i risultati sono tornati, e tutto torna e non posso continuare a competere”, ha rivelato Blair alla sua compagna di ballo Sasha Farber in un segmento registrato che è andato in onda lunedì sera. .

“Ho spinto più forte che potevo. Con una malattia cronica, hai delle considerazioni speciali e il mio corpo ne risente. È troppo per la sicurezza delle mie ossa. Posso fare danni estesi, cosa che sicuramente non voglio”, l’attrice ha continuato.

Blair ha finito per ballare un valzer finale di “All the World Needs Now is Love” con Farber.

“È un ballo per tutti coloro che hanno provato e creduto di poter fare di più, ma il potere di rendersi conto che è ora di andarsene. Sono così grato di poter finalmente ballare un ballo gentile”, ha detto Blair.

L’attrice Sarah Michelle Gellar, che ha recitato al fianco di Blair in “Cruel Intentions”, ha condiviso una foto di lei e Blair. Instagram Dopo l’annuncio, didascalia il racconto con un sincero messaggio che esprime gratitudine e apprezzamento per la loro amicizia.

“Selma non sono mai stato più orgoglioso di te (e spesso sono più orgoglioso di te) che fai credere agli altri che possiamo fare qualsiasi cosa. Non possiamo mai arrenderci”, ha scritto Keller. “Mi manca vedere la gioia che irradia da Selma ogni settimana quando sale sul palco”.

sclerosi multipla, Conosciuto anche come SM, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, è una malattia autoimmune che interrompe la comunicazione tra il cervello e altre parti del corpo. La sua causa esatta è sconosciuta.

Blair ha condiviso la sua esperienza della malattia nel documentario “Introduzione, Selma Blair” È stato presentato in anteprima in sale selezionate durante il fine settimana. Il film mostra l’attrice sottoposta a un trattamento con cellule staminali, inclusa la chemioterapia, rivelando il tributo che il trattamento ha avuto sul corpo del giocatore.