Sei persone sono rimaste ferite quando una Porsche Cayenne si è schiantata durante un festival di strada a South Los Angeles, ha detto la polizia.

Los Angeles sud (KABC) — Almeno sei persone sono rimaste ferite sabato sera quando un guidatore si è schiantato contro un festival di strada a South Los Angeles.

L’incidente è stato segnalato nell’isolato 3000 di South Trinity Street vicino a Martin Luther King Boulevard intorno alle 20:00.

Secondo la polizia, gli agenti hanno tentato di fermare l’autista di una Porsche Cayenne bianca, ma si è rifiutato di fermarsi. Proprio in quel momento, ha scavalcato la ringhiera di cemento ed è entrato nella struttura del carnevale in fondo alla strada.

L’autista, che non è stato ancora identificato, ha colpito almeno sei persone, tutte di età compresa tra i 30 ei 50 anni, ha detto la polizia.

“E ‘stato un po’ triste perché ha colpito due delle mie guardie”, ha detto un testimone. “In realtà ha dato una commozione cerebrale a una delle guardie e si è rotto una gamba. Non sarebbe dovuto succedere, amico.”

Il video ottenuto da Eyewitness News mostrava diverse persone che correvano verso la salvezza. Tutti e sei i pazienti sono stati portati in ospedale con ferite mortali, ha detto la polizia.

La polizia ha detto che il veicolo del sospetto è stato avvistato a pochi isolati di distanza e una persona di interesse è stata presa in custodia.

“Sembra che stesse cercando di uscire dalla fiera, ma a causa delle barriere, non poteva uscire dalla fiera, quindi ha proseguito verso ovest su MLK e ha continuato tra la folla, che stimiamo essere ovunque da un da mille a 2.000 persone”, ha detto il sergente. Robert Leary con la polizia di Los Angeles.

Dato quanto fosse affollata la fiera di strada, ha detto Leary, il risultato avrebbe potuto essere peggiore.

“È davvero una benedizione che nessuno sia stato ferito gravemente”, ha detto. “Penso che abbiano sentito l’auto, non so se stesse suonando il clacson, ovviamente la gente urlava. Era molto affollato, quindi la gente ha visto arrivare quest’auto e fortunatamente penso che siano scesi in tempo”.

Non è chiaro se l’autista della Cayenne fosse sotto l’effetto di sostanze o alcol. L’incidente resta sotto inchiesta.