Sei persone sono morte dopo che un elicottero del Vietnam si è schiantato in West Virginia.

Sei persone sono rimaste uccise mercoledì sera quando un elicottero vietnamita si è schiantato durante un tour in West Virginia, hanno detto i funzionari.

Ray Bryant, presidente esecutivo della Logan Emergency Management Authority, ha affermato che l’aereo è stato utilizzato per trasportare voli turistici nell’area. WSAZ . L’elicottero, di proprietà di Marbert Aviation, faceva parte della riunione annuale di questa settimana per gli appassionati dello storico velivolo “Hui”.

I nomi delle vittime non sono stati diffusi, ma Bryant ha detto ai media locali che non appartengono alla zona.

Secondo i funzionari, la causa dell’incidente non è chiara. C’era l’ufficio della contea di Logan per la gestione delle emergenze Dato Forti temporali hanno sferzato il distretto durante l’incidente.

“Dopo che i primi soccorritori sono arrivati ​​sulla scena, sono stati in grado di confermare che 6 persone erano morte tragicamente nell’incidente”, ha detto al Washington Post Sonia Porter, vicedirettore della gestione delle emergenze presso l’ufficio della contea di Logan.

Mike Holbrook, proprietario e direttore di Marpat Aviation, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento all’inizio di giovedì.

La FAA afferma che l’elicottero Bell UH-1B è stato prodotto nel 1962 e utilizzato durante la guerra del Vietnam. L’incidente è apparso in diversi film, tra cui The Hue “Die Heart”, “The Rock” e “Baywatch”.

Le riunioni di Huey del settimo anno sono iniziate martedì e dovrebbero andare avanti fino a domenica, secondo Il sito di Marbott . Chi desidera un volo storico può effettuare una prenotazione all’aeroporto della contea di Logan per pilotare un elicottero senza essere un pilota, afferma il sito web. Coloro che volevano volare 30 minuti per fare rifornimento avevano bisogno di una donazione di $ 250. Chi desidera pedalare può fare una piccola donazione.

“Vogliamo che tutti gli appassionati di elicotteri (soprattutto Huey) abbiano l’opportunità di volare / cavalcare in questo storico elicottero”, afferma il sito web.

Oltre a riunire Hui, Porter ha detto a The Post che si stanno svolgendo anche le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza della città di Logan.

“Non so se stanno partecipando a quegli eventi o da dove vengono”, ha detto.

L’elicottero era ancora in fiamme quando gli equipaggi sono arrivati ​​sulla Route 17 vicino a Kelly Hollow poco dopo l’incidente, ha detto Bryant alla WSAZ. Le autorità hanno detto che la parte anteriore dell’elicottero si è schiantata contro una collina attraverso una barriera. Bryant ha detto ai media locali che uno dei proprietari dell’elicottero è arrivato sulla scena ma non ha detto che si trattava di Holbrook.

Governatore Jim Justice (RW.Va.) L’ha twittato Lui e sua moglie Kathy “pregano per le famiglie di coloro che sono morti in questo tragico incidente in elicottero”.