Scelte di college football, programma: pronostici contro lo spread, quote per le prime 25 partite della settimana 12

Con solo due settimane rimaste nella stagione regolare del college football del 2022, il Pac-12 ha ricevuto un’attenzione rara poiché sembra fare la sua prima apparizione ai playoff del college football in sei anni. Le possibilità di playoff diminuiscono ogni sabato e le due più grandi partite di Pac-12 della stagione si interrompono sabato sera. Faranno molto per determinare quali squadre si schiereranno nella partita per il titolo del campionato e se una in particolare ha la possibilità di entrare nel CFP.

La squadra con le restanti aspirazioni ai playoff è la n. 7 UCLA IO. Il numero 16 affronterà l’UCLA in un match di rivalità, due anni dopo in una conferenza diversa nei Big Ten. In quanto programma Pac-12 a una perdita, l’eliminazione dei Bruins da parte dei Trojan è il primo passo verso una legittima offerta CFP. No. 18 Notre Dame attende la prossima settimana e l’USC deve mantenere “1” nella colonna delle sconfitte entro il Pac-12 Championship Game.

Nonostante abbia perso il suo lustro nella seconda resa dei conti Pac-12, che inizia alle 22:30, il n. 10 nello Utah al n. 17 L’Oregon è senza dubbio il miglior programma rimasto della lega una volta che le suddette scuole della California se ne andranno per scuole più grandi. Dieci entro il 2024. Questa sarà sicuramente una delle partite più straordinarie della fine di questa stagione.

Altrove, la Georgia numero 1 rimane imbattuta nella questione della difesa del suo campionato nazionale quando si reca in Kentucky per una resa dei conti della SEC East che non è così intrigante come si pensava una volta. I Wildcats hanno aiutato Vanderbilt a ottenere la sua serie di sconfitte SEC di 26 partite la scorsa settimana e sono usciti da ogni serie di classifiche dei primi 25 del Kentucky per tutta la stagione.

No. Allo stesso modo, 4 TCU sta cercando di rimanere imbattuto al Baylor, favorito della preseason di Big 12, mentre la bolgia tra Oklahoma e Oklahoma State potrebbe avere solo implicazioni di rivalità poiché lo status dei due programmi diminuisce in questa stagione. Big Ten poteri n. Il numero 2 dell’Ohio State e il numero 3 del Michigan sono entrambi in azione questo fine settimana, sebbene entrambi i programmi siano i favoriti multi-touchdown in quelle gare.

Assicurati di rimanere sintonizzato su CBS Sports per tutto il giorno per la copertura del football universitario dal calcio d’inizio. Diamo un’occhiata alle nostre scelte di esperti per i migliori giochi della settimana 12.

Quote di Caesars Sportsbook | Oriente in ogni momento

No. 16 UCLA al n. 7 USC

Partita speciale | Bruins UCLA contro Trojan USC

20:00 | Volpe, fubo TV (provalo gratuitamente) — L’USC è stata brava a battere le squadre cattive nell’ultimo mese, ma non vedo molta differenza tra queste due squadre come suggerisce la classifica. I Trojan hanno alcuni potenziali problemi di infortunio oltre all’assenza di Travis Tye, e data la sconfitta dell’UCLA contro l’Arizona, penso che questo sia il tipo di perdita che vedremo nei potenziali punti Lookhead più avanti nel corso dell’anno. Penso che i Bruins tornino alla grande e rubino la vittoria. Pronostico: UCLA +2.5 – Chip Patterson

No. 10 Utah n. 17 nell’Oregon

Partita speciale | Oregon Ducks contro Utah Utes

22:30 | ESPN, fubo TV (provalo gratuitamente) — Lo Utah ha dominato l’Oregon in due incontri la scorsa stagione e non è chiaro se il divario si sia colmato. Con l’allenatore dei Ducks del primo anno Don Lanning e il coordinatore offensivo Kenny Dillingham che giocano a un livello d’élite con il quarterback Bo Nix che gioca a un livello d’élite, gli Utes saranno la squadra più fisica che l’Oregon abbia affrontato dalla sconfitta della prima settimana contro la Georgia. Anche lo stato dei Knicks è incerto dopo aver subito un infortunio nel quarto trimestre della sconfitta della scorsa settimana contro Washington. Quella sconfitta ha eliminato l’Oregon dalla conversazione sui playoff e sarà interessante vedere se i Ducks sono più motivati ​​​​a giocare per il titolo Pac-12. Pronostico: Utah -2 — David Cob

Numero 1 Georgia sul Kentucky

Partita speciale | Kentucky Wildcats contro Georgia Bulldogs READ Lo studente Jake Freeman ha scambiato $ 110 milioni in azioni di meme Bed Bath & Beyond

15:30 | CBS, CBSSports.com, App CBS Sport — Porterò i Bulldogs non solo a vincere, ma anche a coprire lo spread maggiore. I Wildcats sono caduti da un dirupo, il quarterback Will Lewis ha lanciato più intercettazioni (cinque) che touchdown (quattro) nelle ultime quattro partite e la sconfitta della scorsa settimana contro Vanderbilt dovrebbe essere una rovina per una squadra un tempo troppo sicura di sé. I Bulldog calpesteranno il gas più del solito per mantenere i loro primi team freschi per la corsa allungata. Pronostico: Georgia -22.5 — Barrett Sally

No. 22 Stato dell’Oklahoma Oklahoma

19:30 | ABC, fubo TV (provalo gratuitamente) — L’Oklahoma ha battuto Kansas (con un quarterback di riserva) e Iowa State, l’unica squadra con un record peggiore in conference play rispetto ai Sooners. OU ha dominato lo stato dell’Oklahoma durante l’era di Mike Gundy, ma questa è la peggior squadra di Sooners in 25 anni. Non c’è motivo di concedere loro il beneficio del dubbio. Pronostico: Stato dell’Oklahoma +7.5 — Shehan Jayaraja

al numero 3 dell’Illinois nel Michigan



Partita speciale | Michigan Wolverines contro Illinois Fighting Illini

Mezzogiorno | ABC, fubo TV (provalo gratuitamente) — Uno dei motivi per cui il Michigan esclude così tanti dei suoi avversari è che inizia le partite alla grande. I Wolverines sono una delle migliori squadre del primo tempo del paese e spesso tolgono il piede dall’acceleratore nella seconda metà delle partite. Mentre l’Ohio State continua a svilupparsi, non sarei sorpreso di vedere una performance simile questa settimana. Inoltre, l’Illinois ha dimostrato di essere un’ottima squadra nel secondo tempo, soprattutto in difesa. Quindi, Michigan -9.5 1H dovrebbe essere sicuramente un gioco. Ho anche il Michigan per coprire i numeri complessivi, ma ai fini di questo, non pensarci troppo. Abbiamo due delle migliori difese del paese e due attacchi che fanno girare la palla. È così che i colpi hanno vinto migliaia di anni fa, e lo fanno ancora oggi. Pronostico: meno di 40,5 –Tom Fornelli

No. a Baler. 4 TCU

Partita speciale | Baylor Bears contro TCU Horned Frogs READ I futures Dow sono aumentati mentre Wall Street guardava avanti ai dati chiave sull'inflazione alla fine di questa settimana

Mezzogiorno | Volpe, fubo TV (provalo gratuitamente) — I Bears sono stati scelti per vincere i Big 12 e hanno mostrato abbastanza talento per battere anche le squadre d’élite. Tuttavia, TCU non sprecherà questa opportunità contro un odiato rivale. Gli Horned Frogs hanno mantenuto viva la loro stagione perfetta con una vittoria a Waco, in Texas, battendo solo un pezzo su Baylor. Previsione: TCU -2.5 — Shehan Jayaraja

Quali scelte di football universitario puoi fare con sicurezza nella settimana 12 e quali delle prime 20 squadre andranno male? Visita SportsLine per vedere quali squadre vinceranno e coprire lo spread — Scopri — da un comprovato modello di computer che ha realizzato quasi $ 3.000 di profitti nelle ultime sei e più stagioni