Scadenza del trade MLB: data, ora e otto cose da sapere come titolo del blocco commerciale di Juan Soto

Le squadre della Major League Baseball hanno solo pochi giorni per completare i loro acquisti estivi, poiché la scadenza commerciale di quest’anno si chiude martedì 2 agosto alle 18:00 ET. Dopodiché, le squadre non possono più stipulare contratti fino alla stagione. .

La scadenza di solito scade il 31 luglio, ma il commissario Rob Manfred ha ottenuto la possibilità di fissarla in qualsiasi giorno tra il 28 luglio e il 3 agosto come parte del nuovo accordo di contrattazione collettiva tra la MLB e la MLB Players Association. Insomma, la scadenza è il 2 agosto, con qualche giorno di ritardo rispetto al solito.

Ogni volta che la scadenza arriva, probabilmente ti starai chiedendo quali saranno le migliori trame negli ultimi giorni della stagione commerciale. CBS Sports ha fornito informazioni e risposte a otto domande frequenti di seguito.

1. Chi sono i migliori acquirenti e venditori?

Il nostro Dan Perry ha recentemente classificato ciascuna delle 30 squadre come acquirenti, venditori o qualcosa di intermedio. Anche se prendere sul serio Berry è sempre un rischio, siamo disposti a prenderlo. Scopri chi ha classificato come acquirenti o venditori (nota che le squadre sono elencate in ordine alfabetico in base al nome della città):

Qualsiasi squadra non elencata sopra è stata considerata una via di mezzo, il che significa che poteva acquistare o vendere o restare in attesa a seconda di come si sviluppavano le trattative.

2. Quali mosse significative sono avvenute finora?

I Mariners hanno acquisito il destro Luis Castillo dai Reds in cambio di quattro potenziali clienti, inclusi gli interni Noelvi Marte ed Edwin Arroyo. (Puoi leggere la nostra analisi approfondita su di esso qui.)

La maggior parte degli altri grandi domino devono ancora cadere, il che significa che il prossimo livello di grandi scambi non Castillo coinvolge gli esterni diretti all’American League East: Andrew Benintendi Collegamento con gli Yankees e David Peralta si unisce ai raggi. Ehi, ci è stato detto che ci sono molti altri nomi di tendoni che potrebbero essere spostati presto.

3. Soto verrà spostato?

Il più grande di quei nomi di punta era l’esterno dei Nationals Juan Soto, che era disponibile all’inizio di questo mese dopo aver rifiutato un’offerta di estensione di 15 anni da 440 milioni di dollari.

Soto è un 23enne su una pista da Hall of Fame e rimane sotto il controllo della squadra per altre due stagioni dopo questa, rendendolo uno degli obiettivi commerciali più ambiti nella storia del campionato. CBS Sports ha identificato i Cardinals come la squadra più adatta per atterrarlo in base al loro mix di prospettive e giovani giocatori della big league.così come le loro prospettive finanziarie e la storia del loro front office di fare operazioni simili.

I Nationals sembrano motivati ​​a trasferire Soto prima della scadenza, poiché i nuovi proprietari dovrebbero acquistare il franchise in questa bassa stagione. È improbabile che i franchisee in arrivo vogliano scambiare la loro prima grande mossa dalla faccia del proprietario.

Vale la pena notare che i dirigenti, insieme ad altre squadre, si aspettano pienamente il veterano mancino Patrick Corbin se si verifica uno scambio di Soto. Impegnarsi nella stabilizzazione finanziaria.

4. E Ohtani?

Secondo quanto riferito, gli Angels hanno sentito offerte per un’altra giovane superstar, il fenomeno a due vie Shohei Ohtani, ma uno scambio sembra molto meno probabile che nel caso di Soto.

Ohtani è sotto il controllo della squadra per un’altra stagione e la situazione è ancora molto complicata. Gli addetti ai lavori che hanno parlato con CBS Sports hanno indicato che il proprietario Arte Moreno non vuole dare il via libera a un accordo e che gli Angels presumibilmente cercheranno di mantenere Ohtani e proveranno a vincere di nuovo nel 2023.

Se Ohtani deve essere scambiato, è giusto dire che potrebbe arrivare in questa bassa stagione – o, forse, la prossima scadenza.

5. Chi sono gli altri migliori giocatori là fuori?

Ecco i primi cinque giocatori disponibili in pratica Le nostre classifiche che non sono già negoziate o menzionate in questa sezione:

No. 3 Frankie Montas, RHP, Atletica leggera

No. 4 Brian Reynolds, OF, Pirati

No. 5 Sean Murphy, C, Atletica leggera

No. 6 Willson Contreras, C, Cubs

No. 7 Ian Happ, OF, Cubs

Notiamo che è improbabile che Reynolds se ne vada e l’Atletica potrebbe decidere di tenere Murphy fino all’inverno. Gli altri tre – Montas, Contreras e Happ – hanno un aspetto migliore di un tiro 50/50 per essere spostati nella notte di martedì.

6. Gli Yankees sposteranno Gallo?

Joey Gallo, il nome che probabilmente vedrai meno spesso nelle nostre classifiche, è un esterno degli Yankees che ha lottato da quando è stato acquisito nell’ultima scadenza commerciale. Gallo è un agente libero imminente e un uomo senza una casa nel roster di New York.

Naturalmente, quella combinazione ha alimentato la speculazione che Gallo potesse essere in via di uscita, con i Padres e i Rangers, tra gli altri, che si distinguevano come possibili destinazioni.

Gallo è uno dei giocatori più intriganti della scadenza da tenere d’occhio, se non altro per la possibilità che possa riconquistare la sua vecchia forma con un allontanamento da New York.

7. Gli Astros possono affrontare dal profondo?

Non capita spesso di vedere un chiaro scambio preferito di divisione dal roster della big league, ma si dice che gli Astros soppesano accordi che potrebbero inviare un lanciatore titolare e forse un esterno.

Gli Astros attualmente hanno una rotazione di sei lanci che include artisti del calibro di Jake Odorizzi e Jose Urqudi. All’esterno delle cose, secondo quanto riferito, gli Astros hanno ricevuto chiamate per Jose Siri, che è fuori dalla loro multiproprietà di centrocampo.

Gli Astros hanno espresso interesse per i ricevitori e il prima base dei Nationals Josh Bell, ma non è chiaro se i suddetti giocatori saranno coinvolti in quegli accordi.

8. Riusciranno i Braves a rendere magica la scadenza del 2021?

Concludiamo sottolineando che il campione in carica della World Series Braves si è posizionato per vincere la Coppa lo scorso luglio quando ha acquisito Jorge Soler, Eddie Rosario, Joc Pederson e Adam Duvall in accordi non divulgati.

Riusciranno i coraggiosi a compiere miracoli simili nei prossimi giorni?

I Braves presumibilmente saranno sul mercato per un’altra mazza, questa della varietà per destrimani. Allo stesso modo, come è la norma per i contendenti, puoi contare sul fatto che facciano il check-in sul mercato dei lanci sia come titolari che come soccorritori.

Scopriremo se i Braves possono sostenersi ancora e ancora abbastanza presto.