Savannah Chrisley affronta la custodia del fratello e della cognata

Cnn

—



Savanna Chrisley Si prenderà cura di lei Fratello minore e nipote I suoi genitori sono Todd e Julie Chrisley È stato condannato al carcere per frode e reati fiscali.

Chrisley ha parlato dell’accordo di custodia nel suo podcast “Unlocked with Savannah Chrisley” in un episodio andato in onda martedì, durante il quale ha detto che sapeva che era possibile che i suoi genitori non tornassero a casa.

“Posso tornare a casa senza entrambi i miei genitori”, ha detto lunedì prima della loro condanna. “Queste sono le possibilità. Questa è la possibilità, questa è la mia nuova natura.”

Ha continuato: “Tornerò a casa martedì, ho un bambino di 16 anni e uno di 10 anni in custodia, e non avremo il nostro primo Ringraziamento come famiglia”.

“Non sono mai stato lontano dalla mia famiglia in vacanza”, ha detto. “Mostrami da dove vengo, capisci, mostra a me e alla mia famiglia un po’ di gentilezza e smettila con i commenti negativi perché fa male”.

Todd Chrisley è stato condannato a 12 anni di carcere, con tre anni di libertà vigilata. Julie Chrisley è stata condannata a giugno a sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata

Savannah Chrisley, 25 anni, la figlia maggiore della coppia, ha detto che le loro pene detentive l’hanno lasciata in lutto “per la perdita di un genitore che è ancora vivo”.