Sabrina Ionescu stabilisce il nuovo standard WNBA per punti, rimbalzi e assist in una stagione

Sabrina Ionescu l’ha fatto di nuovo.

Il Libertà di New York La star ha inciso ancora una volta il suo nome nei libri dei record sabato, questa volta per un’impresa lunga una stagione.

vs. nel minuto di apertura Mercurio feniceIonescu è stato scoperto Crystal Dangerfield Una tripla sulla fascia destra mette Liberty sul tabellone. L’assist è stato il suo 200esimo della stagione, rendendo Ionescu il primo giocatore nella storia di 26 stagioni della WNBA a registrare oltre 500 punti, oltre 200 rimbalzi e oltre 200 assist.

Ha raggiunto il traguardo con quattro partite rimaste nella stagione regolare. A 24 anni, promette di sfidare e possibilmente superare quei numeri più volte nel corso della sua carriera.

Per Ionescu, è l’ultimo risultato nella brillante e giovane carriera dell’ex protagonista dell’Oregon, all’altezza delle aspettative derivanti dall’essere la scelta numero 1 nel draft 2020. Dopo che un infortunio l’ha limitata a tre partite come matricola, è diventata una delle giocatrici più efficaci del gioco.

L’ultimo traguardo statistico di Sabrina Ionescu non sarà certamente l’ultimo (Melissa Dames/ICON Sportswire via Getty Images)

Il 6 luglio, Ionescu ha registrato 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppia con il punteggio più alto nella storia della WNBA. La tripla doppia è stata la terza nella sua carriera, legando Candace Parker per tutti i tempi nella storia del campionato.

Parker, sette volte All-Star e due volte MVP della lega, Ha preso il suo terzo posto poche settimane fa Per mantenere il suo record breve. Gli ci sono volute 15 stagioni per raggiungere quel numero, ed è uno dei più grandi giocatori nella storia del gioco. Ionescu ha raggiunto il terzo posto nella sua seconda partita di stagione completa.

Questo è ciò che fa Ionescu. Ha pareggiato il record NCAA per il triplo doppio maschile o femminile nella 13a partita della sua carriera Da junior nel 2018. Quando terminò la sua stagione da senior in Oregon, aveva raddoppiato quel numero a 26. In questa stagione, la prima da All-Star, Ionescu ha una media di 17,5 punti, 7,1 rimbalzi e 6,4 assist a partita.

Sfortunatamente per Liberty, il prodotto di Ionescu non ha vinto in tribunale. Dopo una campagna 12-20 nel 2021, New York è 13-19 nel 2022. Ciò comprende 76-62 sconfitta contro Mercurio di sabato. Ionescu ha guidato lo sforzo di Liberty con 20 punti alla fine con cinque rimbalzi e cinque assist. Nessuno dei suoi compagni di squadra ha segnato più di sette punti.

La priorità a lungo termine di New York è chiara. Circonda Ionescu con il talento giusto per elevare il suo talento unico in un contendente al campionato.