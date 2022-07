Ryan Garcia vs. Javier Fortuna Fight Risultati, Highlights: “King Rye” segna il sesto round ad eliminazione diretta

Javier Fortuna ha promesso di dimostrare che Garcia è sopravvalutato quando è salito sul ring con Ryan Garcia. Sfortunatamente per Fortuna, i suoi poteri predittivi erano limitati poiché Garcia ha dominato l’incontro dai primi secondi prima di segnare un ko al sesto round per la gioia del pubblico all’interno della Crypto.com Arena di Los Angeles.

Fortuna (37-4-1, 26 KO) ha lavorato il 23enne dietro un duro jab e lunghe mani destre dritte, lottando per affrontare la lunghezza di Garcia e incapace di ottenere nulla nella lotta.

Il paziente attacco a lungo raggio di Garcia (23-0, 19 KO) ha dato i suoi frutti alla grande, poiché la guardia di Fortuna si è alzata costantemente, esponendo le sue costole. Garcia ne ha approfittato nel quarto round, atterrando un gancio sinistro al corpo che ha sbalordito Fortuna prima di prendere un ginocchio per il primo atterramento del combattimento.

Le cose non sono andate bene per Fortuna nel quinto round quando la mano sinistra di Garcia si è spostata dal corpo alla testa. Uno di quei ganci sinistri è atterrato su Fortuna, mandando Fortuna sulla tela per la seconda volta nel combattimento, e il campione dominicano è stato gravemente colpito quando ha colpito il mazzo.

Il terzo e ultimo knockdown della lotta è arrivato pochi minuti nel sesto round, quando Garcia ha terminato una combinazione di tre pugni con un altro gancio sinistro per rimandare Fortuna sulla tela. Questa volta, Fortuna non si è alzato e Garcia è stato premiato per KO allo 0:27 del round.

Sebbene entrambi i combattenti normalmente facessero una campagna a peso leggero, il combattimento fu contestato a super leggero su richiesta del campo di Fortuna. Dopo il combattimento, Garcia ha chiarito che era così a suo agio con il peso che non sarebbe tornato alla divisione leggera.

Nonostante quello che lei dice sia un aumento permanente di peso, Garcia è concentrata su una grande lotta con una delle altre giovani star dei pesi leggeri in Gerwonda “Tank” Davis per la sua prossima uscita.

“100 percento, mi sono sentito bene”, ha detto Garcia. “Non tornerò indietro a 135 per niente, ma poi combatterò ‘Tank’. Se ‘Tank’ vuole tornare a 140, ehi, registrerò tutte le trattative in modo da non “non ho nessun titolo. Sono una papera. Se lo vuole, lo otterremo… Questo mi darà il rispetto che merito. Non avrò mai paura. Ho detto che ho uno spirito competitivo. Mi vedrai uscire allo scoperto quando combatterò con Tank, prendendolo a calci in culo”.

Garcia e Davis hanno parlato a lungo di un potenziale incontro condividendo la divisione leggera con giovani stelle come Devin Haney e Diofimo Lopez, un altro combattente che è recentemente passato alla divisione da 140 libbre.

Sebbene Davis sia passato alla divisione superleggera per vincere il titolo di seconda divisione della WBA con una drammatica vittoria su Mario Barrios, non è chiaro se sarà pronto a tornare al suo peso di un metro e ottanta. La lotta dipende anche dai vari inserzionisti e reti che elaborano un accordo che funziona per tutte le persone coinvolte.

Non ne hai mai abbastanza di boxe e MMA? Ricevi le ultime novità sul mondo dei giochi di guerra da due dei migliori del settore. Iscriviti a Morning Combat con Luke Thomas e Brian Campbell Per una migliore analisi e notizie approfondite.

CBS Sports sarà con te per tutto il sabato, quindi assicurati di seguire i risultati in diretta e gli highlights di seguito.

Carta di combattimento, risultati

Ryan Garcia def. Javier Fortuna per eliminazione diretta del sesto round

Alexis Rocha def. Luis Alberto Verone con decisione unanime (100-90, 100-90, 99-91)

Lamont Roche def. Angel Rodriguez con decisione unanime (116-112, 116-112, 117-111)

David Jiménez def. Ricardo Sandoval tramite decisione a maggioranza (114-112, 112-114, 113-113)

Garcia vs. Segnapunti Fortuna, diretta