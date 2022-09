Russell Wilson fatica, ma ha una frizione per guidare Broncos oltre 49

Ci è voluto molto tempo, ma finalmente Denver Bronchi Potrei sentirmi meglio con loro Russel Wilson Commercio.

Non eccezionale, ma almeno meglio di come si sentivano senza l’ondata di ritardo che ha portato alla vittoria.

I Broncos avevano segnato cinque punti nel quarto quarto e stavano fissando un inizio di stagione 1-2 quando Wilson ha avuto il suo miglior drive con Denver. È successo nel suo 12° quarto con Denver, che ha richiesto più tempo di quanto i fan dei Broncos avrebbero voluto, ma almeno è successo.

Wilson ha giocato con le gambe, ha fatto un paio di bei tiri e Melvin Gordon ha segnato per portare i Broncos in vantaggio a 4:10 dalla fine. Il 49ers Lo capovolse due volte dopo e i Broncos, guidati dalla difesa e da un discreto attacco offensivo alla fine di una brutta notte, Una brutta vittoria per 11-10.

L’attacco dei Broncos ha molto da sistemare. Ci sono domande legittime sulla chiamata in campo dell’allenatore Nathaniel Hackett e se il talento di Wilson sia svanito all’età di 33 anni. Spesso era una brutta notte. Immagina se non ci riuscisse.

Russell Wilson ha avuto una notte difficile

Prima di quella corsa nel quarto quarto, l’attacco dei Broncos era doloroso. Denver ha lavorato in ogni cantiere. Wilson non ha lottato molto da quando è arrivato nella NFL, ma ha avuto un inizio difficile nel quarto quarto della sua terza partita. Denver aveva nove triple e out, e anche se i 49ers erano fantastici in difesa, era imperdonabile.

La spinta è arrivata dopo che ha incarnato le lotte offensive dei Broncos e le lotte di Wilson Jimmy Garoppolo Rientrato fuori dalla end zone per sicurezza. I Broncos erano in svantaggio 7-5.

I Broncos erano conservatori su quel possesso. Fatta eccezione per un passaggio lungo su quel drive che ha comportato una penalità di attesa, tutti erano passaggi o corse brevi. I Broncos sono arrivati ​​sulla linea delle 41 yard dei 49ers, hanno corso due volte, e poi Wilson ha sbagliato male su un passaggio spalancato. Jerry Jedi Terzo down. Brandon McManus Ha mancato un canestro su azione per aggiungere ai guai dei Broncos.

stavo dicendo I Broncos non si fidavano di Wilson in quel momento. In quel caso, Judy non è stata aiutata da una brutta signorina.

La storia continua

Nel quarto quarto, i Broncos erano nel proprio territorio di fronte al quarto e ai pollici. Hackett ha deciso di puntare piuttosto che dare al suo QB da $ 245 milioni la possibilità di completare un passaggio corto o fare un passo avanti.

Poi Wilson si è risvegliato. Giocava con i piedi. Si è arrampicato per trovare Kendall Hinton in downfield per 27 yard su un terzo down. Su un altro terzo down, ha trovato una rotta e ha corso per 12 yard per un primo down. Erano scene di Wilson che diventava una star Seattle Seahawks. Un ottimo passaggio di spalle Courtland Sutton Ciò ha impostato i Broncos sulla linea delle 5 yard e Gordon ha segnato due giocate più tardi.

Nonostante tutti i guai dei Broncos, hanno tenuto il comando a poco più di quattro minuti dalla fine. Garoppolo avrà altre due occasioni per rispondere.

Russell Wilson e i Broncos hanno lottato per la maggior parte della vittoria contro i 49ers. (Foto di Aaron Ontiveros/The Denver Post)

Jimmy Garoppolo parte con un colpo

Garoppolo ha avuto la possibilità di fare un grande drive. In sua difesa, quando lui Fuori dal fondo della end zoneIl vantaggio per 11-10 dei Broncos faceva la differenza.

Garoppolo ha completato un enorme terzo e 3 Javon Jennings Era quasi preso. Invece è stato un primo down. Poi Garoppolo lancia un intercetto. Si è messo nel traffico Tibo SamueleÈ saltato in aria e nel linebacker Jonas Griffith L’ho raccolto con 2:06 rimanenti. È stata la decisione peggiore di Garoppolo.

Garoppolo ha realizzato il secondo tiro dopo un altro tri-and-out dei Broncos. I Broncos si sono ripresi e hanno puntato, permettendo a Wilson di tentare un terzo e un 9 all’interno dei due minuti di avviso. I 49ers erano sulla propria linea delle 15 yard con 1:42 rimasti. Dopo un licenziamento, il running back Jeff Wilson ha spogliato il running back di una presa ei Broncos hanno armeggiato, sigillando la vittoria.

L’allenatore dei Niners Kyle Shanahan ha affermato che i Broncos erano in fuorigioco prima del gioco che si è concluso con un fumble di Wilson, ma gli arbitri non sono stati d’accordo.

Nessuna delle due squadre sembrava buona domenica sera. La difesa di Garoppolo ha finito per essere un fattore importante. Due palle perse dei 49ers alla fine della partita hanno riassunto il modo in cui hanno giocato entrambe le offese. Almeno i Broncos ne sono usciti vittoriosi.