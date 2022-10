Robert Quinn Eagles, Bears trade grades: Philly si occupa della parte difensiva della star per la scelta del draft del quarto round

Immancabile Philadelphia Eagles Il 2022 è stato il discorso della NFL durante la prima parte della stagione regolare, ed è stato in gran parte dovuto a diverse mosse di grande impatto che hanno fatto durante la bassa stagione. Tuttavia, gli Eagles non si sono aggiunti al loro roster come squadra dichiarato Hanno scambiato una scelta del quarto round mercoledì Chicago Bears Robert Quinn in cambio della difensiva.

Il pass-rusher ha registrato otto contrasti combinati e un licenziamento in sette partite giocate. Sebbene Quinn abbia 32 anni, è ancora un giocatore d’impatto. La scorsa stagione, ha registrato 18,5 sack in 16 partite giocate ed è stato nominato al Pro Bowl e ha ricevuto gli onori All-Pro.

L’ex n. 14 scelta assoluta di St. Louis arieti Fuori dalla Carolina del Nord nel 2011. Quinn ha registrato numeri di licenziamento a due cifre in tre delle sue prime quattro stagioni NFL, inclusi 19 licenziamenti nel 2013. Delfini di Miami Nel 2018, e Cowboy di Dallas Nel 2019. Dopo quei due periodi di un anno, Quinn ha firmato con i Bears prima della stagione 2020.

Per i media della NFL, i Bears stanno pagando a Quinn $ 7,1 milioni del suo stipendio base rimanente in questa stagione. Ha due anni rimanenti sul suo contratto quinquennale da 70 milioni di dollari e Philly raccoglie 14 milioni di dollari nel 2023 e 13 milioni di dollari nel 2024 con stipendi base non garantiti. Philly ha attualmente Brandon Graham e Josh Sweat in difesa. Aggiunti 5,5 sack in sei partite giocate. Quinn si adatterebbe perfettamente a questa difesa di talento.

Ecco come classifichiamo questo trade:

Aquile: A-

Dai, Howie Roseman. La mossa mostra che gli Eagles sono tutti pronti a vincere un Super Bowl. Ricordi come i Rams hanno aggiunto Von Miller alla scadenza commerciale dell’anno scorso? Non che Quinn Miller lo sia, ma la mossa è simile. Mentre Philly inizia a correre pronto per continuare la sua settimana di addio, questo potrebbe essere qualcosa che motiva ancora meglio la difesa di talento. Quinn non è un pollo primaverile, ma l’anno scorso ha dimostrato di essere ancora un giocatore d’impatto.

Philly ottiene un veterano pass-rusher che può girare intorno a Graham e sudare. Un quarto rounder sarebbe un buon prezzo da pagare per un 32enne, ma i Bears sono felici di pagare a Quinn il resto del suo stipendio base di $ 7,1 milioni quest’anno.

Orsi: B-

Con questa mossa, i Bears sembrano mettere di più sui piatti di Dominique Robinson e Travis Gibson. C’erano gli orsi Si dice che stia facendo shopping La scadenza commerciale di Quinn si è avvicinata questo mese e hanno trovato un partner disponibile negli Eagles. Un quarto round per Quinn sembra solido al valore nominale, ma avrebbe potuto essere un quinto se i Bears non avessero pagato a Quinn $ 7,1 milioni del suo stipendio base rimanente in questa stagione. I Bears sono attualmente tra i primi 10 per spazio disponibile con $ 6,69 milioni. Un sopra il tappo. Quinn è un buon giocatore, ma uno di questi ragazzi più giovani potrebbe essere un solido titolare a livello difensivo.