Rivian mantiene intatta la guida alla produzione del 2022. Il titolo è ancora in calo.

Dimensione del testo





Per gentile concessione di Riviano

Camion elettrico Produttore

Rivian Automotive



Ha registrato una perdita trimestrale migliore del previsto, ma soprattutto ha mantenuto le sue stime di produzione per l’intero anno. Le azioni hanno vacillato mentre gli investitori hanno digerito la notizia.

Rivian (ticker: RIVN) segnalato La perdita rettificata è stata di circa $ 1,62 per azione sulle vendite del secondo trimestre di $ 364 milioni. Wall Street si aspettava una perdita di $ 1,61 per azione su vendite di circa $ 336 milioni.

La società ha bruciato circa 1,6 miliardi di dollari in contanti. Tuttavia, era un po’ meglio del previsto. Gli analisti prevedono che l’azienda lo farà bruciare Circa 1,8 miliardi di dollari in contanti.

I numeri, ovviamente, sembrano giusti. Le azioni Rivian sono scese di circa il 4% dopo la pubblicazione dei risultati. Venerdì sono scesi da un minimo e sono scesi dello 0,9% negli scambi pre-mercato. Le azioni hanno chiuso una forte sessione di giovedì a $ 38,95, in rialzo di oltre il 4%. S&P 500 E Media industriale del Dow Jones Il giorno in cui i due hanno finito è cambiato poco.

Gli investitori non erano troppo scoraggiati dai risultati. Dopo il calo, le azioni sono salite a $ 39,79 nel trading after-hour. Il titolo è stato scambiato a $ 38,60 venerdì.

Gli investitori possono aspettarsi un’elevata volatilità nel commercio dell’argento. Dopo la pubblicazione dei risultati, i mercati delle opzioni indicano che il titolo salirà o scenderà di circa il 12%. Le azioni sono aumentate del 18% dopo che la società ha riportato i numeri del primo trimestre.

La direzione della consegna è più importante delle entrate in questo momento della vita dell’azienda. Rivian prevede ancora di consegnare circa 25.000 veicoli durante tutto l’anno. Verrà spedito a circa 19.300 clienti negli ultimi sei mesi dell’anno.

Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà il superamento delle sfide della catena di approvvigionamento come la carenza di semiconduttori che ha colpito l’intera industria automobilistica.

“Mentre continuiamo a gestire le interruzioni della catena di approvvigionamento, siamo incoraggiati dai progressi che stiamo facendo ed è importante aggiungere una seconda modifica all’Assemblea generale entro questo trimestre”, ha affermato RJ Scarringe, CEO di Rivian. La teleconferenza sugli utili della società.

La seconda modifica si riferisce a tassi di produzione più elevati. Viene effettuato l’avviamento del camion elettrico 4.401 veicoli Nel secondo trimestre, da ne furono prodotti 2.553 Nel primo quarto.

“Ugualmente importante è la continua forte domanda per i nostri prodotti”, ha aggiunto il CEO. Al 30 giugno, Rivian ha ricevuto circa 98.000 ordini per i suoi veicoli elettrici R1T e R1S. Questo è in aumento rispetto a circa 90.000 ordini all’inizio di maggio.

Le consegne nel primo semestre 2022 ammontano a 5.700 veicoli.

Entro giovedì, il titolo è sceso di circa il 62% quest’anno, mentre l’S&P 500 e il Dow sono scesi rispettivamente del 12% e dell’8%.

Scrivi ad Al Root all’indirizzo [email protected]