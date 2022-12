Rivian ha sospeso i piani per lo sviluppo di furgoni elettrici con Mercedes-Benz in Europa

Riviano Lunedì ha detto che stava sospendendo i piani per realizzare furgoni commerciali elettrici in Europa e “non continuerà più” con l’accordo. Mercedes Benz Tre mesi fa.

“Abbiamo deciso di sospendere le discussioni con Mercedes-Benz Vans in merito al protocollo d’intesa che abbiamo firmato all’inizio di quest’anno per la produzione congiunta di furgoni elettrici in Europa”, ha dichiarato il CEO di Rivian RJ Scaringe. ritorno sui suoi investimenti di capitale”.

“In questo momento, oltre alla nostra attenzione sulla nostra attività di consumo, la nostra attività commerciale esistente rappresenta le opportunità a breve termine più interessanti per aumentare il valore di Rivian”, ha aggiunto.

La casa automobilistica elettrica con sede negli Stati Uniti ha dichiarato di essere aperta a esplorare il lavoro futuro con Mercedes-Benz “in un momento che è più appropriato per Rivian”. Le società hanno firmato il loro memorandum d’intesa originale a settembre.