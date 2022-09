Riusciranno i Chargers di Justin Herbert a battere i Chiefs? I Saints saranno i migliori?

Sembra un lancio e per una buona ragione. Il bug di infortunio ha morso entrambe queste squadre nella settimana 1, anche se sembra che i Patriots siano riusciti a scappare. Ottima panoramica Per il loro esordiente, Mac JonesPiù degli Steelers DJ Watt.

Watt sembra aver evitato terribili conseguenze Con la sua ferita pettoraleMa, sfortunatamente, la difesa di Pittsburgh, che è stata feroce nel primo tempo supplementare degli Steelers. Conquista il Bengala — dovrebbe fare a meno del Difensore dell’anno domenica.

Pittsburgh ha ancora i migliori contributori difensivi — Cameron Heyward, Alex Highsmith E Minka Fitzpatrick Tutti hanno giocato un ruolo chiave nella prima settimana, facendo sbavare Jones al pensiero della pressione, anche se “si sentiva bene”. Spasmo alla schiena Ha esperienza all’inizio della stagione. Dopo una settimana di forzature Joe Burrow Dopo aver commesso un record di cinque palle perse in carriera, il match di domenica dovrebbe essere come una bistecca per questi Steelers, che si stanno preparando ad affrontare un’offesa dei Patriots. Settimana 1 sconfitta a Miami.

Ho alcune brutte notizie da condividere, però: gli Steelers non hanno vinto una partita senza Watt nella formazione titolare (0-4) da quando si sono uniti alla squadra nel 2017.

Potrebbe dipendere dall’attacco di Pittsburgh, che non è stato perfetto lo scorso fine settimana. A peggiorare le cose, Najee Harris Affrontare un infortunio alla gamba, tuttavia, ha detto Giocherà domenica. Se il secondo anno RB è inferiore alla piena forza, Mitch Trubisky Dovrà rendere conto di più dell’offesa di Pittsburgh rispetto alla prima settimana. Fortunatamente per Pittsburgh, Trubisky è stato uno dei pochi quarterback a vincere partite in cui la sua squadra ha segnato meno di 24 punti (12 vittorie) da quando è entrata in campionato. 2017 — Secondo Ben Roethlisberger (16)

Trubisky sa come vincere senza un guardalinee difensivo chiave: i Bears hanno vinto entrambe le sue partenze. Khalil Mak Messo da parte nel 2018. È tempo che Mitch canalizzi il suo Big Ben interiore.